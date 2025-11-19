1968 की रिसर्च Universe 25: जब जन्नत जैसी जगह बनी मौत का कुआं, दुनिया के लिए बजी खतरे की घंटी!

Universe 25 Experiment: सोचिए...अगर किसी को एक ऐसी दुनिया मिल जाए, जहां खाने-पीने की कमी न हो, रहने की जगह आरामदायक हो, कोई खतरा न हो और जिंदगी बस मजे में कटे...तो क्या होगा? आप कहेंगे, 'सब खुश रहेंगे', लेकिन 1968 में किया गया एक चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट इस सोच को पूरी तरह उलट देता है. यही था Universe 25, जिसे अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बी. कैलहॉन ने बनाया. इसमें हजारों चूहों को एक 'यूटोपिया' एक आदर्श दुनिया...में रखा गया, जहां वे हर सुविधा के साथ चैन से रह सकते थे, लेकिन जो हुआ, उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी.

शुरुआत में सबकुछ परफेक्ट था (mouse utopia)

शुरुआत के दिनों में चूहे खूब बढ़े, परिवार बने, सामाजिक रिश्ते मजबूत रहे. ऐसा लगा मानो यह सच में एक 'माउस पैराडाइज' हो, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आबादी बढ़ी...बदलाव डराने वाला था. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को ssknowledgetvv नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

जब समाज टूटने लगा (John Calhoun study)

जैसे इंसानी दुनिया में भीड़ बढ़ती है, वैसा ही असर चूहों पर भी दिखा. ताकतवर नरों में हिंसक झगड़े शुरू. कमजोरों को किनारे कर दिया गया. मांएं अपने बच्चों को छोड़ने लगीं. कुछ चूहे पूरी तरह अलग-थलग रह कर सिर्फ खाना और सजना-संवरना करने लगे. इन चूहों को Calhoun ने नाम दिया 'The Beautiful Ones.' वे सुन्दर थे, साफ-सुथरे थे, पर सामाजिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे. न कोई बातचीत, न परिवार, न प्रजनन...बस अलग-थलग रहने की आदत.

आखिरकार, खत्म हो गई पूरी सभ्यता (overpopulation effects)

धीरे-धीरे जन्म दर शून्य हो गई, हिंसा बढ़ती गई और उस शानदार दुनिया में रहते हुए भी पूरा का पूरा माउस..समाज धीरे-धीरे खत्म हो गया. कैलहॉन ने इसे कहा, 'Behavioral Sink' यानी वह बिंदु जहां समाज इतना टूट जाता है कि उसे बचाया नहीं जा सकता.

क्या यह इंसानों का भविष्य है? (human society future)

कई वैज्ञानिक मानते हैं कि Universe 25 सिर्फ चूहों के बारे में नहीं था. यह मानव सभ्यता की चेतावनी है. बढ़ती भीड़, तनाव, अकेलापन, सोशल डिसकनेक्ट और लालच...ये सब आधुनिक समाज को उसी दिशा में ले जा रहे हैं, जहां Universe 25 खत्म हुआ था. यही वजह है कि यह एक्सपेरिमेंट आज भी दुनियाभर में बहस का विषय है.

