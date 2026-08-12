Surya Grahan 2026 LIVE: आज 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ये साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा. धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य ग्रहण को बेहद खास घटना माना जाता है. हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्वरूप माना गया है और उन्हें जीवन, ऊर्जा, प्रकाश और आत्मबल का कारक बताया गया है. ऐसे में सूर्य ग्रहण का समय धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ, मंत्र जाप और भगवान का ध्यान करना शुभ रहता है. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने, घर की साफ-सफाई करने और जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा है.

हालांकि, आज लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. ग्रहण कितने बजे शुरू होगा? सूतक काल मान्य रहेगा या नहीं? क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ किया जा सकता है या नहीं? मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे या नहीं? ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए? यहां हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं.