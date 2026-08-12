Parliament Monsoon Session 2026 LIVE Updates: संसद के मॉनसून सत्र में आज यानी 18वें दिन, सरकार पेंडिंग बिलों को आगे बढ़ाने पर काम करेगी. इस सत्र में शुरुआत से ही बार-बार कार्यवाही स्थगित होने और विरोध-प्रदर्शन देखने को मिले हैं. सरकार ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान की गई कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के मामले पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इस जवाब के लिए कोई तारीख नहीं बताई गई है.

इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा आज राज्यसभा में अहम बिल पेश किए जाने की उम्मीद है. इन विधेयकों में केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) बिल, 2026 शामिल हैं. वहीं, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल, 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे.

20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विरोध-प्रदर्शनों का दौर जारी है. संसद का मॉनसून सत्र 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'चलो संसद' मार्च के साथ शुरू हुआ था. 17 दिन बाद भी संसद की कार्यवाही विपक्ष और अब बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी NDA गठबंधन के विरोध-प्रदर्शनों से घिरी हुई है.

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