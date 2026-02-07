जापान में वोटिंग, 64 साल की PM सनाय ताकाइची लोकप्रियता की रेस में आगे

जापान की प्रधानमंत्री सनाय ताकाइची अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर रविवार के अचानक हुए चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं. वे चीन के साथ बढ़ते तनाव और वाशिंगटन की अनिश्चित नीतियों के बीच देश की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अपने दक्षिणपंथी एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं.

विपक्ष बिखरा हुआ है

अति रूढ़िवादी ताकाइची ने अक्टूबर में जापान की पहली महिला नेता के रूप में पदभार संभाला था, तब से उन्हें उच्च रेटिंग मिल रहा है. उनकी शैली और "काम, काम, काम" का नारा युवा समर्थकों के बीच गूंज रहा है. नये सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को निचले सदन में भारी जीत मिलेगी. एक नए मध्यमार्गी गठबंधन के गठन और बढ़ते दक्षिणपंथी दलों के बावजूद, विपक्ष इतना बिखरा हुआ है कि वह एक वास्तविक चुनौती पेश करने में सक्षम नहीं है.

बहुमत हासिल कर लेंगी

ताकाइची को अपेक्षाकृत सुरक्षित लग रहा है कि उनकी एलडीपी पार्टी, अपने नए सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी) के साथ मिलकर, जापान की दो सदस्यीय संसद के अधिक शक्तिशाली निचले सदन (465 सीटें) में बहुमत हासिल कर लेगी.

फिर भी, प्रमुख जापानी समाचार पत्रों के नये सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ताकाइची की पार्टी अकेले ही साधारण बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि उनका गठबंधन 300 सीटें जीत सकता है - जो 2024 के चुनाव में हार के बाद से मिले मामूली बहुमत से एक बड़ी छलांग है.

गठबंधन के पास दूसरे सदन, उच्च सदन में बहुमत नहीं है, जिससे उसे कानून पारित करने के लिए विपक्ष के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है, जो स्थिरता के लिए एक जोखिम है.

तो "मैं पद छोड़ दूंगी"

ताकाइची ने कहा कि रविवार का चुनाव इस बात का फैसला करने के बारे में है कि क्या उन्हें जापानी नेता के रूप में बने रहना चाहिए और अपनी "राष्ट्र-विभाजनकारी नीतियों" से निपटना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर एलडीपी बहुमत हासिल करने में विफल रहती है, तो "मैं पद छोड़ दूंगी."

ताकाइची के गठबंधन की, उसके दक्षिणपंथी नए सहयोगी जेआईपी के साथ, बड़ी जीत का मतलब जापान की सुरक्षा, आव्रजन और अन्य नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, जो और भी दक्षिणपंथी हो सकती हैं, क्योंकि धुर दक्षिणपंथी लोकलुभावन दल, जैसे कि वैश्वीकरण-विरोधी, उभरती हुई राष्ट्रवादी पार्टी संसेतो, अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं.

विपक्ष के वादे हताशा भरे

बौद्ध धर्म समर्थित शांतिवादी कोमेइतो पार्टी, जो ताकाइची के राजनीतिक विचारों और भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों में ढिलाई के कारण एलडीपी से अलग हो गई थी, ने उदारवादी झुकाव वाले मुख्य विपक्षी दल - जापान की संवैधानिक लोकतांत्रिक पार्टी - के साथ एक मध्यमार्गी गठबंधन बनाया है, जो "यथार्थवादी" सुरक्षा, परमाणु-मुक्त दुनिया और विविधता सहित नीतियों का वादा करता है.

कोमेइटो की सोका गक्कई संप्रदाय से करोड़ों वोट हासिल करने की क्षमता एलडीपी के लिए मामूली झटका साबित हो सकती है, लेकिन मध्यमार्गी गठबंधन के लिए सर्वेक्षण आशाजनक नहीं हैं.

टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और जापानी राजनीति के विशेषज्ञ इज़ुरु माकिहारा ने कहा कि वामपंथी दल लगातार अपनी पकड़ खो रहे हैं क्योंकि युवा मतदाता उनकी युद्ध-त्याग और परमाणु-विरोधी नीतियों को अव्यावहारिक मानते हैं, और उनका आगे पतन अपरिहार्य है.

ताकाइची का सुरक्षा पर जोर

ताकाइची ने दिसंबर तक सुरक्षा और रक्षा नीतियों में संशोधन करने का वादा किया है ताकि जापान की आक्रामक सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया जा सके, घातक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया जा सके और देश के युद्धोत्तर शांतिवादी सिद्धांतों से और दूर जाया जा सके.

वह विदेशियों पर सख्त नीतियां, जासूसी-विरोधी उपाय और अन्य ऐसे उपायों का समर्थन कर रही हैं, जो धुर दक्षिणपंथी वोटरों को पसंद आते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इनसे नागरिक अधिकारों को नुकसान पहुंच सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जापान पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए डाले जा रहे दबाव के जवाब में ताकाइची को रक्षा खर्च बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे.

अपने चुनावी भाषणों में, ताकाइची ने विवादास्पद मुद्दों से दूरी बनाए रखी और अर्थव्यवस्था, सख्त आव्रजन और विदेशियों पर लगाए जाने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें विदेशी संपत्ति मालिकों के लिए सख्त आवश्यकताएं और विदेशी निवासियों की संख्या पर सीमा शामिल है.

