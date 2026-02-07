पाकिस्तान की शिया मस्जिद पर इस सुन्नी आतंकवादी संगठन ने किया हमला, हमलावर की हुई पहचान

एपी के अनुसार, इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े एक संगठन ने पाकिस्तान की राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित एक शिया मस्जिद में हुए घातक आत्मघाती बम हमले की जिम्मेदारी ली है. इसमें 31 लोग मारे गए और 169 अन्य घायल हो गए. शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उसी मस्जिद में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए. अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने हमलावर, उसके सहयोगियों की पहचान कर ली है और हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है.

क्यों किया हमला

क्षेत्रीय इस्लामिक स्टेट से संबद्ध संगठन (जिसे पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है) ने अमाक न्यूज एजेंसी पर जारी एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है. बयान में कहा गया है कि हमलावर ने मुख्य द्वार पर उसे रोकने की कोशिश कर रहे सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी की और मस्जिद के भीतरी द्वार पर पहुंचकर अपनी विस्फोटक जैकेट में विस्फोट कर दिया. इस्लामिक स्टेट समूह ने संकेत दिया कि वह पाकिस्तानी शियाओं को इसलिए मारना चाहता है कि वो सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे शिया मिलिशिया को मदद मुहैया कराते हैं.

अनिल अंबानी को स्वीडिश लड़की का जेफरी एपस्टीन ने दिया ऑफर, उद्योगपति बोले- "इसका इंतजाम कर लो": रिपोर्ट

पाकिस्तानी ही था हमलावर

पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, हमलावर एक पाकिस्तानी नागरिक था, जिसने हाल ही में अफगानिस्तान की यात्रा की थी. अधिकारियों ने बताया कि हमलावर के भाई, मां और अन्य रिश्तेदारों समेत कई संदिग्धों को इस्लामाबाद और उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में रात भर चले छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया, और इस अभियान में एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गया.

कौन है आईएस

आईएस एक सुन्नी समूह है, जिसने अतीत में पाकिस्तान के शिया अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया है, जिसका उद्देश्य सुन्नी बहुल देश में सांप्रदायिक विभाजन को भड़काना है. 2022 में इसने पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी शहर पेशावर में एक शिया मुस्लिम मस्जिद पर हुए आत्मघाती बम हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें कम से कम 56 लोग मारे गए थे और 194 घायल हुए थे.

पाकिस्तान के झूठे आरोप

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि इस हमले से संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान से संचालित होने वाले पाकिस्तान स्थित आतंकवादी राजधानी में भी हमले कर सकते हैं. एक बयान में, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस्लामाबाद में मस्जिद पर हुए हमले की निंदा की, लेकिन कहा कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इसे अफगानिस्तान से "गैरजिम्मेदाराना" तरीके से जोड़ा है. पाकिस्तान अक्सर अफगानिस्तान पर, जहां तालिबान अगस्त 2021 में सत्ता में वापस आया था, आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, जिनमें पाकिस्तानी तालिबान के सदस्य भी शामिल हैं. काबुल इन आरोपों से इनकार करता है.

भारत-मलेशिया संबंध हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहे... कुआलालंपुर में पीएम मोदी

भारत ने आरोपों पर क्या कहा था

भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में मस्जिद हमले की निंदा करते हुए मासूम नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन साथ ही पाकिस्तान द्वारा लगाए गए किसी भी तरह के भारतीय संबंध के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया. MEA ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ढांचे को अंदर से खोखला करने वाली समस्याओं से निपटने की बजाय दूसरों को दोष देकर खुद को भ्रमित करता है.'

भारत की प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने दावा किया कि हमलावर का अफगानिस्तान से संबंध था और एक 'नए भारत-तालिबान गठजोड़' की बात कही.