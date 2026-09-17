अमेरिका में हैदराबाद के इंजीनियर की संदिग्ध हालत में मौत, 17 दिन पहले ही हुई थी शादी

अमेरिका में रहने वाले हैदराबाद के एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और वह भी शादी के सिर्फ 17 दिन बाद. 28 साल के मोहम्मद जाबेर हुसैन मैसाचुसेट्स के लोवेल में अपने घर के कमरे में मृत पाए गए. जाबेर हुसैन सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करते थे. अब उनके परिवार ने शव को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है. परिवार का कहना है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं और हुसैन के शव को हैदराबाद लाने की व्यवस्था करने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

परिवार की अपील को आगे बढ़ाते हुए, मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखे हुसैन के पिता के लेटर को X पर पोस्ट किया. उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि वे संबंधित भारतीय मिशन से कहें कि वह अमेरिका में स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाए और शव को लाने के लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने में परिवार की मदद करे.

रहस्यमयी स्थिति में हुई मौत

हुसैन के पिता मोहम्मद जाकिर हुसैन के अनुसार, उनके बेटे की शादी 28 अगस्त को टेक्सास में हुई थी. बाद में वे मैसाचुसेट्स लौट आए, जहां वे रहते और काम करते थे. यह साफ नहीं है कि उनकी पत्नी भी उनके साथ लौटी थीं या नहीं. हुसैन ने आखिरी बार 14 सितंबर को अपने परिवार से बात की थी. लगभग आठ घंटे बाद, परिवार को उनके रूममेट का फोन आया, जिसमें बताया गया कि हुसैन की नींद में ही मौत हो गई.

अभी यह साफ नहीं है कि घटना के बाद हुसैन को तुरंत मेडिकल मदद मिली या नहीं. परिवार अभी भी पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि मौत के हालात का पता चल सके. अमजद उल्लाह खान ने अपने पोस्ट में विदेश मंत्री के लिए लिखा है, "इस बेहद दुख की घड़ी में परिवार को भारत सरकार के सहयोग की जरूरत है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जाबेर को बिना किसी देरी के उनके परिवार तक वापस लाने के लिए तुरंत मानवीय आधार पर दखल देंगे."

कौन थे जाबेर हुसैन?

हुसैन 2021 में कनेक्टिकट की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका गए थे. उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि 2023 में डिग्री पूरी करने के बाद, वे 'एस्टिमेटर' नाम की फर्म में इंटर्न के तौर पर शामिल हुए. बाद में, उन्होंने 'ग्रीन इंटरनेशनल एफिलिएट्स इंक' नाम की एक और फर्म में काम करना शुरू किया. यहां उन्होंने तीन साल से ज्यादा समय तक काम किया. इस साल जून में उन्होंने फिर से नौकरी बदली और मैसाचुसेट्स में स्थित 'लोचनर' नाम की फर्म में काम कर रहे थे.

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