भारत में बैठी मां के 'करीब' 24 घंटे रहता है US में नौकरी कर रहा बेटा, बोला- दूर रहना मुश्किल था

Viral News: टेक्नोलॉजी और AI से दुनिया कितना आगे पहुंच गई है. एक भारतीय युवक की कहानी से बड़े आसानी से समझ सकते हैं. अमेरिका में नौकरी कर रहे भारतीय युवक को जब मां से दूर रहना मुश्किल हुआ तो, उसने 24 घंटे मां के करीब रहने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया. भारतीय युवक ने घर में पड़े पुराने लैपटॉप और AI टूल Claude की मदद से 24 घंटे चलने वाली वीडियो कॉल के लिए सेटअप लगाया, जिससे वह भारत में बैठी मां से 24 घंटे वीडियो कॉल पर बना रहता है. मां जब रात में 3 बजे पानी-पीने के लिए उठती हैं तो अपने बेटे को काम कर रहा होता पाती हैं. साथ ही जब वह सोने के लिए जाती हैं तो बेटे को हाय कह सकती हैं.

20 से ज्यादा एप बना चुका भारतीय युवक

भारतीय युवक हर्ष सावेरगांवकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की है. वह अभी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है. हर्ष के सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार, वह 20 से ज्यादा एप बना चुका है. गेमिंग कंपनी बनाई. अभी वह @october_ai पर काम कर रहा है.

उसने एक्स पर एक पोस्ट करके बताया कि उसको इस बार काम के लिए इंडिया में मां को छोड़कर जाना मुश्किल था. इसलिए उसने डाइनिंग टेबल पर बड़ी स्क्रीन वाला एक पुराना लिनक्स लैपटॉप सेट किया जो 24x7 वीडियो कॉल पर रहता है.

Claude से लिखवाई स्क्रिप्ट

हर्ष ने बताया कि उसने Claude से स्क्रिप्ट लिखवाईं, ताकि अगर लैपटॉप या ब्राउज़र क्रैश हो जाए तो वह अपने आप री-कनेक्ट हो जाए, अगर वाई-फ़ाई चला जाए तो वह खुद ठीक होकर री-कनेक्ट हो जाए और अगर वह बंद हो जाए तो वह बस पावर बटन दबाएं और मैं वापस आ जाऊं. अभी मैं आइसलैंड के ऊपर कहीं काम कर रहा हूं और खाना खा रहा हूं, और वह घर पर अपना काम कर रही है.

बिस्तर पर जाने से पहले कर सकती हैं हाय

हम बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी वह ऊपर देखती हैं तो मैं वहां होता हूं, और मैं ऊपर देखता हूं तो वह वहां होती हैं. हर्ष ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि जब वह रात 3 बजे पानी पीने के लिए उठती हैं, तो मैं स्क्रीन पर काम कर रहा होता हूं और वह बिस्तर पर वापस जाने से पहले बस 'हाय' कह सकती है.

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अमेरिका में बैठे भारतीय युवक की इस पोस्ट पर काफी लोगों ने कमेंट्स किए हैं. एक यूजर के कमेंट के जवाब में हर्ष ने लिखा कि उनके पास एक छोटा सा एआई असिस्टेंट है जो उनकी मां के लैपटॉप पर चीज़ें ठीक करता रहता है, यह ओपन सोर्स है! आप भी इसे आज़मा सकते हैं.

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