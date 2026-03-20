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मिडिल ईस्ट वार 20-3-2026: ईरान-इजरायल-अमेरिका ने कहां की बमबारी, यहां जानिए 10 प्वाइंटस् में

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद को बताया कि श्रीलंका ने मार्च की शुरुआत में द्वीप के दक्षिणी हवाई अड्डे पर अमेरिका को अपने दो युद्धक विमान तैनात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. 

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मिडिल ईस्ट वार 20-3-2026: ईरान-इजरायल-अमेरिका ने कहां की बमबारी, यहां जानिए 10 प्वाइंटस् में
ईरान-इजरायल-अमेरिका का युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है.
  • खाड़ी देशों में ड्रोन और मिसाइल हमलों से तेल रिफाइनरियों में आग लगी, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा चिंता बढ़ी है
  • ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी अमेरिकी-इजरायली हमलों में मारे गए
  • कच्चे तेल की कीमतें गिर गई हैं क्योंकि इजरायल ने ईरानी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाने की घोषणा की है
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ईरान पर हमले के साथ शुरू हुआ मिडिल ईस्ट वार रुकने का नाम नहीं ले रहा. हर बीतते दिन के साथ युद्ध और भयानक होता जा रहा है. सबसे ज्यादा हमले तेल और गैस के संयंत्रों पर हो रहे हैं. इससे दुनिया भर में तेल और गैस का संकट होता जा रहा है. आज भी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जिससे दुनिया की टेंशन और बढ़ गई है.

जानिए आज क्या-क्या हुआ

  1. खाड़ी देशों में हमले: कुवैत के मीना अल-अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हुए, जिससे कई जगहों पर आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ. यह जानकारी सरकारी मीडिया ने दी. इससे पहले, कुवैती और अमीराती अधिकारियों ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है. सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने देश के पूर्वी हिस्से में एक दर्जन से अधिक ड्रोन और उत्तरी हिस्से में एक ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है. बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि "ईरानी आक्रमण" के छर्रों से एक गोदाम में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया और कोई घायल नहीं हुआ.
  2. गार्ड्स के प्रवक्ता की हत्या: ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि उनके प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी अमेरिकी-इजरायली हमलों में मारे गए. इससे पहले, नैनी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान का खंडन किया था कि ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन नहीं कर सकता. उन्होंने कहा था कि "कोई चिंता की बात नहीं है" और "युद्धकालीन परिस्थितियों में भी हम मिसाइल उत्पादन जारी रखते हैं."
  3. यूएई में गिरफ्तारियां: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की पुलिस ने युद्ध के दौरान अनधिकृत फिल्मांकन और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में 109 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही यूएई के अधिकारियों ने ईरान और लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह से जुड़े एक "आतंकवादी नेटवर्क" के कम से कम पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है, ऐसा सरकारी मीडिया ने बताया.
  4. कैस्पियन सागर पर दोबारा हमला: इजरायल की सेना ने पांच देशों से घिरे इस जलक्षेत्र में ईरानी ठिकानों पर पहला हमला करने के एक दिन बाद कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के नूर क्षेत्र में हमले शुरू किए हैं.
  5. सीरिया पर हमला: इजरायल की सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी स्वेदा प्रांत में द्रुज समुदाय पर हुए हमलों के जवाब में सीरियाई सेना के शिविरों पर हमला किया है. इजरायल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ ने एक बयान में कहा, "हम सीरियाई शासन को ईरान और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमारी लड़ाई का फायदा उठाकर द्रुज समुदाय को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे." इजरायल में द्रुज समुदाय रहता है, जो इजरायली सेना में सेवारत सबसे बड़ा अरब अल्पसंख्यक समुदाय है.
  6. मालवाहक जहाजों पर हमला: स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल ने खाड़ी के बंदरगाहों पर स्थित 16 ईरानी मालवाहक जहाजों पर हमला किया, जिनमें जहाज जलकर खाक हो गए.
  7. सीरिया जंग में नहीं शामिल होगा: सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा ने कहा कि वे अपने देश को युद्ध से दूर रखने के लिए प्रयासरत हैं. उन्होंने कहा, "यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सीरिया पिछले 15 वर्षों से और उससे पहले भी संघर्ष और अशांति का अखाड़ा रहा है, लेकिन आज यह क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी पड़ोसी देशों के साथ सद्भाव में है." उन्होंने आगे कहा कि दमिश्क "अरब देशों के साथ पूरी एकजुटता" से खड़ा है.
  8. ब्रिटेन को ईरान की धमकी: ईरान के विदेश मंत्री ने अपने ब्रिटिश समकक्ष से फोन पर बातचीत में कहा कि तेहरान ब्रिटिश ठिकानों के किसी भी अमेरिकी उपयोग को "आक्रमण में भागीदारी" के रूप में देखेगा. ईरान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अब्बास अराघची ने कहा, "इन कार्रवाइयों को निश्चित रूप से आक्रमण में भागीदारी माना जाएगा और दोनों देशों के बीच संबंधों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा." बयान में यह नहीं बताया गया कि फोन कॉल कब हुई थी.
  9. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: अमेरिकी और इजरायली नेताओं द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि इजरायल अब तेहरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाएगा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.
  10. श्रीलंका का इनकार: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद को बताया कि श्रीलंका ने मार्च की शुरुआत में द्वीप के दक्षिणी हवाई अड्डे पर अमेरिका को अपने दो युद्धक विमान तैनात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. 

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