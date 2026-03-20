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मिडिल ईस्ट वार के बीच जजीरा एयरवेज ने भारत-कुवैत के बीच फ्लाइट्स शुरू की

जजीरा एयरवेज कुवैत स्थित एक प्रमुख कम लागत वाली एयरलाइन है, जो मध्य पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप में 70 से अधिक गंतव्यों के नेटवर्क पर 50 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करती है.

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मिडिल ईस्ट वार के बीच जजीरा एयरवेज ने भारत-कुवैत के बीच फ्लाइट्स शुरू की
फ्लाइट बुक करने के लिए, यात्री jazeeraairways.com पर जा सकते हैं.
  • वंदे भारत परियोजना के तहत जजीरा एयरवेज ने भारत के आठ शहरों से कुवैत के लिए उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं.
  • यात्रियों को कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बजाय हाफर अल बतीन स्थित कैसुमा हवाई अड्डे पर लाया जाएगा.
  • जजीरा एयरवेज कुवैत की प्रमुख कम लागत वाली एयरलाइन है, जो 70 से अधिक गंतव्यों पर सेवाएं प्रदान करती है.
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जजीरा एयरवेज ने भारत और कुवैत के बीच संपर्क फिर से शुरू कर दिया है. वंदे भारत परियोजना के तहत, भारत के आठ शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम) से सऊदी अरब के हाफर अल बतीन स्थित कैसुमा हवाई अड्डे (AQI) के रास्ते कुवैत के लिए उड़ानें संचालित की जाएंगी.

वर्तमान में कुवैत से उड़ान भरने वाली एकमात्र एयरलाइन जजीरा एयरवेज है. क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने और कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अस्थायी रूप से परिचालन निलंबित होने के बाद, यह सेवा भारत से कुवैत जाने के इच्छुक यात्रियों के लिए उपलब्ध पहला यात्रा संपर्क है.

भारत से कुवैत जाने वाले यात्री कैसुमा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और फिर विशेष रूप से व्यवस्थित बसों द्वारा सड़क मार्ग से कुवैत ले जाए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय चुनौतियों के बावजूद यात्रा की निरंतरता सुनिश्चित होगी. कुवैत से वापस आने वाले यात्री भी इसी मार्ग का उपयोग करेंगे.

फ्लाइट बुक करने के लिए, यात्री jazeeraairways.com पर जा सकते हैं या उड़ान उपलब्धता की जांच के लिए जजीरा ऐप का उपयोग कर सकते हैं. अतिरिक्त उड़ानें और गंतव्य धीरे-धीरे शुरू किए जाएंगे.

जजीरा एयरवेज के बारे में

2004 में स्थापित, जजीरा एयरवेज कुवैत स्थित एक प्रमुख कम लागत वाली एयरलाइन है, जो मध्य पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप में 70 से अधिक गंतव्यों के नेटवर्क पर 50 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करती है. किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली हवाई यात्रा प्रदान करने के लिए समर्पित, जजीरा एयरवेज व्यापार, अवकाश, धार्मिक और सप्ताहांत यात्रियों की जरूरतों को पूरा करती है, साथ ही सुरक्षा और ग्राहक सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखती है.

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