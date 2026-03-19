ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने जापान की प्रधानमंत्री को वो 'खौफनाक पल' याद दिलाया, जिसे भूलना मुश्किल होगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को जापान की प्रधानमंत्री को 1941 में हुए पर्ल हार्बर हमले का जिक्र करके चौंका दिया. देखने में तो यह टिप्पणी हल्की-फुल्की लग रही थी, लेकिन निश्चित रूप से जापान में बेचैनी पैदा कर दी, जो अब अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी है. ट्रंप ने प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले से पहले सहयोगियों को सूचित क्यों नहीं किया.

ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, "हमने किसी को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि हम अचानक हमला करना चाहते थे. जापान से बेहतर अचानक हमला कौन कर सकता है, ठीक है?"

कराह उठीं जापानी पीएम

ताकाइची की ओर देखते हुए 79 वर्षीय राष्ट्रपति ने कहा, "आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया, ठीक है?" दुभाषिए पर निर्भर रहने वाली ताकाइची ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी कुर्सी पर थोड़ा हिलते हुए उन्होंने एक हल्की सी आह को दबाने की कोशिश की, जिससे अमेरिकी और जापानी पत्रकारों से भरे कमरे में कम से कम एक कराहने की आवाज सुनाई दी.

7 दिसंबर, 1941 को, साम्राज्यवादी जापान ने हवाई के पर्ल हार्बर स्थित महत्वपूर्ण अमेरिकी प्रशांत सैन्य अड्डे पर पूर्व-नियोजित हमला किया, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के संभावित प्रवेश से पहले निर्णायक प्रहार किया जा सके. इस हमले में 2,400 से अधिक अमेरिकी मारे गए, जिसे राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने "कलंक" के रूप में याद किया जाने वाला हमला बताया. संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर दो परमाणु बम गिराकर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किया, जो इतिहास में परमाणु हथियारों का एकमात्र उपयोग था.

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जापान के लिए संवेदनशील मसला

युद्धकालीन इतिहास जापानियों के लिए आज भी संवेदनशील बना हुआ है, जिन्होंने दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं और संघर्ष की यादों से आगे बढ़ने की उम्मीद की है. ताकाइची स्वयं राष्ट्रवादी विचारों के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने अतीत में कहा था कि जापान ने रक्षात्मक युद्ध लड़ा और उसने पीड़ित एशियाई देशों से बहुत अधिक माफी मांगी है.

पिछले साल जब ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ से मिले, तो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का एक और चौंकाने वाला जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मर्ज से कहा कि नाजी-कब्जे वाले फ्रांस में मित्र देशों की सेनाओं का डी-डे लैंडिंग "आपके लिए सुखद दिन नहीं था." तब मर्ज ने जवाब दिया कि जर्मन लोग अमेरिकियों के ऋणी हैं, क्योंकि अंततः "इसी ने मेरे देश को नाजी तानाशाही से मुक्ति दिलाई."

ट्रंप ने ईरान पर अपने हमले को यह कहकर उचित ठहराया है कि वह परमाणु हथियार बनाने वाला था - एक ऐसा दावा जिसका संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय और अधिकांश पर्यवेक्षकों ने समर्थन नहीं किया है - और ईरानियों से अपने धार्मिक शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है, हालांकि उन्होंने सत्ता परिवर्तन को अपना लक्ष्य नहीं बनाया है.

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