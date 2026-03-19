मंगल ग्रह पर थी झील, नासा को मिले सुबूत, खबर के साथ चलिए दूसरी दुनिया के रोमांचक सफर पर

मंगल ग्रह पर एक नदी का पता चला है. ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार का उपयोग करते हुए, नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक प्राचीन नदी डेल्टा के भूमिगत अवशेषों का पता लगाया है. ये अवशेष पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मंगल की सतह पर कभी जल प्रवाह को दर्शाने वाले अब तक के सबसे पुराने साक्ष्यों में से एक हैं. शोधकर्ताओं ने बताया कि छह पहियों वाले रोवर ने जेजेरो क्रेटर के भीतर 3.8 मील (6.1 किमी) के भूभाग को पार करते हुए 115 फीट (35 मीटर) तक भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं का पता लगाया. जेजोरो क्रेटर मंगल के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कभी जलमग्न था और यहां एक प्राचीन झील बेसिन हुआ करती थी.

लगभग 3.7 से 4.2 अरब वर्ष पूर्व

परसेवरेंस नामक शोध में परतदार तलछट और अपरदित सतहों की पहचान की गई, जो डेल्टा वातावरण का संकेत देती हैं. डेल्टा एक विशाल, पंखे के आकार का तलछट जमाव होता है, जो उस स्थान पर बनता है, जहां कोई नदी किसी झील जैसे बड़े जल निकाय में प्रवेश करती है. शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि अब दबे हुए इस डेल्टा का निर्माण लगभग 3.7 से 4.2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था. मंगल ग्रह, पृथ्वी की तरह, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व बना था, जिसका अर्थ है कि यह डेल्टा इसके बनने के समय ही मौजूद था.

शोधकर्ताओं ने कहा कि यह डेल्टा पश्चिमी डेल्टा नामक एक समान निकटवर्ती सतह संरचना से पहले का है, जिसका निर्माण लगभग 3.5 से 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था.

रोवर का RIMFAX उपकरण रडार तरंगें नीचे की ओर भेजता है और भूमिगत संरचनाओं से टकराकर वापस आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है, जिससे सतह के नीचे की त्रि-आयामी मैपिंग संभव हो पाती है. ये नए निष्कर्ष RIMFAX द्वारा अब तक एकत्र किए गए सबसे गहरे डेटा पर आधारित हैं, जो सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक 250 मंगल दिवसों की अवधि में प्राप्त किया गया था.

पहले गर्म था, अब ठंडा

चूंकि मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन की संभावना के लिए जल को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसके अतीत के बढ़ते प्रमाण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं. मंगल ग्रह, जो अब ठंडा और निर्जन है, बहुत पहले एक सघन वायुमंडल और गर्म जलवायु वाला था, जिससे इसकी सतह पर तरल जल की उपस्थिति संभव थी.

यूसीएलए की ग्रह वैज्ञानिक और परसेवरेंस विज्ञान टीम की सदस्य और बुधवार को साइंस एडवांसेज पत्रिका में प्रकाशित शोध की प्रमुख लेखिका एमिली कार्डारेली ने कहा, "आरआईएमएफएक्स द्वारा मैप की गई विशेषताओं के आधार पर, हमारा मानना ​​है कि जेजेरो क्रेटर में प्राचीन काल से ही जल-समृद्ध वातावरण मौजूद था, जो जेजेरो के पश्चिमी डेल्टा के निर्माण से पहले के जैव-संकेत संरक्षण में सक्षम था." जैव-संकेत से तात्पर्य रासायनिक या भौतिक साक्ष्यों से है जो अतीत या वर्तमान जीवन का संकेत देते हैं.

पृथ्वी पर, नदी डेल्टा ऐसे स्थान हैं, जहां तलछट एकत्रित होते हैं और सूक्ष्मजीवों के जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनता है.

पिछले साल वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि जेजेरो क्रेटर में परसेवरेंस द्वारा प्राप्त चट्टान के एक नमूने में प्राचीन सूक्ष्मजीवी जीवन के संभावित जैविक संकेत मिले हैं, हालांकि नमूने में मौजूद खनिज गैर-जैविक प्रक्रियाओं से भी बन सकते हैं। चट्टान की आयु लगभग 3.2 से 3.8 अरब वर्ष पुरानी है. परसेवरेंस 2021 से जेजेरो क्रेटर की खोज कर रहा है. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि नदी की धाराएं क्रेटर की दीवार से बहकर एक झील का निर्माण कर गईं.

समुद्र तट होने का भी दावा

नए निष्कर्षों के बारे में यूसीएलए के ग्रह वैज्ञानिक और अध्ययन के सह-लेखक और परसेवरेंस रोवर विज्ञान टीम के सदस्य डेविड पेज ने कहा, "यह बेहद रोमांचक है कि RIMFAX इनका इतना विस्तृत दृश्य प्रदान करने में सक्षम रहा, और इस प्रकार इनकी उत्पत्ति की पहेली को सुलझाने में मदद मिली. यह इस धारणा को और पुष्ट करता है कि ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार वास्तव में ग्रहीय भूविज्ञान के अध्ययन के लिए एक अत्यंत मूल्यवान नया उपकरण है."

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पिछले साल चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि चीन के झुरॉन्ग रोवर द्वारा इस्तेमाल किए गए ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार ने मंगल ग्रह के उत्तरी मैदानों पर मौजूद रहे किसी महासागर के तट से मिलते-जुलते रेतीले समुद्र तटों के भूमिगत साक्ष्यों का पता लगाया है. कार्डारेली ने कहा, "समय के साथ, हमने विभिन्न रोवर लैंडिंग स्थलों, जिन क्षेत्रों में हम गए हैं, और कक्षीय छवियों से मंगल की सतह पर तरल पानी के अधिकाधिक साक्ष्य देखे हैं. हमने ऐसे चैनल देखे हैं जहां पानी बहता रहा होगा, क्रेटर झीलें जहां कभी पानी जमा होता था, और डेल्टाई तलछट जो चट्टानों के रूप में जमा हुई थीं और अब इस (शोध) पत्र के साथ दबे हुए अवशेषों के रूप में मौजूद हैं. मंगल विविधता से भरपूर है, और प्रत्येक रोवर मिशन इसके रहस्यमय अतीत और हमारे चट्टानी पड़ोसी के प्रारंभिक विकास का एक और हिस्सा उजागर करता है."

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