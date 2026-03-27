मरकावा नरसंहार 2006 के बाद 2026, 100 इजरायली टैंक मारने का हिज्बुल्लाह ने किया दावा

बुधवार को 24 घंटों के भीतर हिज्बुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान और उत्तरी अधिकृत फिलिस्तीन में कम से कम 21 इजरायली सैन्य मरकावा टैंक नष्ट कर दिए, जिसे एक नया "मरकावा नरसंहार" कहा जा रहा है. गुरुवार सुबह तक, समूह ने कम से कम 20 और मरकावा टैंकों पर सीधे हमले करने की सूचना दी, जिससे 2 मार्च से अब तक नष्ट किए गए मरकावा टैंकों की कुल संख्या कम से कम 73 हो गई है. गुरुवार को, हिज्बुल्लाह लड़ाकों ने दर्जनों और मरकावा टैंकों को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया, जिससे जानकार सूत्रों के अनुसार, कुल संख्या 100 के करीब पहुंच गई.

कहां-कहां मारे इजरायली टैंक

लेबनान में हिज्बुल्लाह की दी हुई जानकारी के अनुसार, गुरुवार को हुए इजरायल पर हुए नये हमलों में कई स्थानों पर मरकावा टैंकों को निशाना बनाया गया. देबेल में, तीन टैंकों पर निर्देशित मिसाइलों से हमला किया गया. अल-कंतारा में, तकनीकी विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय, जलाशय और पानी की टंकी के पास मरकावा टैंकों पर हमले हुए, जबकि तीन अन्य टैंकों पर ड्रोन से हमला किया गया.

तैबे में, लगभग एक दर्जन मरकावा टैंकों पर निर्देशित मिसाइलों से हमला किया गया. दीर सिरियान में, तालाब के पास चार टैंकों पर हमला किया गया, और एक टैंक तैबे-अल-कंतारा सड़क पर निशाना बनाया गया.

इस रिपोर्ट को लिखे जाने के समय, कई स्थानों पर हमले जारी थे. कई सैन्य विशेषज्ञों ने इसे "मरकावा नरसंहार" कहा है. यह शब्द 2006 के युद्ध के दौरान इसी तरह के एक अभियान की याद दिलाता है, जब हिज्बुल्लाह लड़ाकों के एक छोटे से दस्ते, जिसमें कथित तौर पर केवल तीन लोग थे, ने कम से कम 25 मरकावा टैंकों को नष्ट कर दिया और 34 इजरायली सैनिकों को मार गिराया, जिसके बाद उन्हें उस क्षेत्र से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा.

हजार डॉलर की मिसाइल और 60 लाख डॉलर का नुकसान

सैन्य विश्लेषक दोनों पक्षों के शस्त्रागारों के बीच भारी आर्थिक असमानता की ओर भी इशारा करते हैं. हिज्बुल्लाह द्वारा इन टैंकों को निशाना बनाने के लिए तैनात निर्देशित मिसाइलों की कीमत कुछ हजार डॉलर प्रति मिसाइल है, जो मरकावा टैंकों की लागत का एक छोटा सा हिस्सा है. रिपोर्टों के अनुसार, प्रत्येक मरकावा टैंक को बनाने में दो साल तक का समय लगता है और इसकी कीमत लगभग 60 लाख डॉलर है.

लेबनानी प्रतिरोध समूह का यह नया अभियान, जो इस महीने की शुरुआत में शुरू हुआ, एक साल से अधिक के रणनीतिक धैर्य के बाद आया है, जिसके दौरान इजरायली कब्जेदार युद्धविराम का खुलेआम उल्लंघन करते हुए दक्षिणी लेबनान के गांवों और कस्बों पर हमले जारी रखे हुए हैं. बुधवार को लेबनानी आंदोलन ने कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड 87 हमले किए.

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