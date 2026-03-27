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इजरायल की 'किल लिस्ट' से ईरान के विदेश मंत्री और संसद के स्पीकर को अचानक क्यों हटाया गया?

युद्ध की शुरुआत से ही, ईरान के अनुभवी सर्वोच्च नेता और कई अन्य शीर्ष हस्तियों और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडरों को अमेरिकी-इजरायली हमलों में मार दिया गया है, लेकिन सत्ताधारी व्यवस्था ने अपनी रणनीति बनाने और कार्रवाई करने की क्षमता बरकरार रखी है.

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इजरायल की 'किल लिस्ट' से ईरान के विदेश मंत्री और संसद के स्पीकर को अचानक क्यों हटाया गया?
रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के कहने पर इजरायल ने दोनों को फिलहाल राहत दी हुई है.
  • ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वार्ता के लिए समय सीमित है और ईरान के लिए बातचीत की मेज पर आने का दबाव बढ़ रहा है
  • ईरान ने अमेरिकी प्रस्तावों को अनुचित बताया है और युद्ध समाप्ति के लिए वार्ता में कोई रुचि नहीं जताई है
  • इजरायल और अमेरिका ने ईरान के कई वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया है, लेकिन ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखी है
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अमेरिका और इजरायल ने कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ वार्ता के आह्वान के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ को अपनी किल लिस्ट से हटा दिया है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के दो शीर्ष वार्ताकार गालिबफ और अराघची इजरायल के निशाने पर थे, जब पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के मध्यस्थों ने वाशिंगटन को चेतावनी दी थी कि उनकी हत्या से युद्ध के संभावित राजनयिक समाधान के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे.

इजरायल ने कर ली थी तैयारी

चर्चाओं की जानकारी रखने वाले एक पाकिस्तानी सूत्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "इजरायलियों के पास उनके संपर्क सूत्र थे और वे उन्हें खत्म करना चाहते थे. हमने अमेरिका से कहा कि अगर उन्हें भी खत्म कर दिया गया, तो बातचीत करने के लिए कोई और नहीं बचेगा, इसलिए अमेरिका ने इजरायलियों से पीछे हटने को कहा."

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कब तक दोनों को मिलेगी राहत

हालांकि, यह राहत थोड़े समय के लिए है और इसकी एक समय सीमा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के उच्च स्तरीय वार्ता के द्वार खोलने के बाद गालिबफ और अराग़ची का नाम चार-पांच दिनों के लिए किल लिस्ट से हटा दिया गया है. तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के मध्यस्थ वाशिंगटन और तेहरान के वार्ताकारों से अगले कुछ दिनों में मिलने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि शांति वार्ता के लिए युद्ध विराम पर चर्चा की जा सके, लेकिन अधिकारियों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि सफलता की संभावना कम है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की मांगों में भारी अंतर है.

अमेरिका और ईरान में वार्ता पर भी मतभेद 

राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब था, जबकि तेहरान ने कहा है कि उसका संघर्ष को समाप्त करने के लिए वार्ता करने का कोई इरादा नहीं है. ईरान ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव को भी "एकतरफा और अनुचित" बताते हुए खारिज कर दिया है. अमेरिका ने कहा है कि ईरान के लिए बातचीत की मेज पर आने का समय तेजी से बीत रहा है. व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर तेहरान जल्द ही संघर्ष समाप्त करने पर सहमत नहीं होता है, तो अमेरिका ईरान पर "पहले से कहीं अधिक भयानक प्रहार" करेगा.

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ईरान पर बढ़ रहा है खतरा

युद्ध की शुरुआत से ही, ईरान के अनुभवी सर्वोच्च नेता और कई अन्य शीर्ष हस्तियों और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडरों को अमेरिकी-इजरायली हमलों में मार दिया गया है, लेकिन सत्ताधारी व्यवस्था ने अपनी रणनीति बनाने और कार्रवाई करने की क्षमता बरकरार रखी है. ईरान के पूर्व अयातुल्ला अली खामेनेई और सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी उन प्रमुख नामों में शामिल थे, जिन्हें इजरायल ने निशाना बनाया है. इजरायल इस्लामिक गणराज्य के शीर्ष नेता का उसी रणनीति के तहत शिकार कर रहा है, जिसका उसने गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इसी तरह से इस्तेमाल किया है. इस बीच, अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों और मिसाइल खतरों पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया है.

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