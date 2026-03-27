ईरान में अमेरिका कब उतार सकता है सैनिक और कहां कर सकता है हमला, पेंटागन पिज्जा रिपोर्ट से मिले संकेत

भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की समय सीमा आगे बढ़ा दी है, लेकिन खबरों से संकेत मिलता है कि अमेरिकी सेना ईरान के रणनीतिक तेल केंद्र खारग द्वीप पर कब्जा करने के लिए जमीनी सेना भेजने पर विचार कर रही है. उन्होंने पत्रकारों को बताया, "ईरान ने युद्धविराम की शर्तों पर सहमति बनाने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था. मैंने कहा, 'मैं आपको 10 सप्ताह का समय दे रहा हूं'."

ट्रंप क्या सच में दरियादिल

ट्रंप ने दावा किया कि उनका यह कदम ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से आठ जहाजों को गुजरने की अनुमति देने के बदले में था, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह तेहरान के नजदीक हजारों अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को भेजने के लिए समय लेने की ट्रंप की एक चाल भी हो सकती है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन इस सप्ताह पहले ही मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों का एक जत्था भेज चुका है और अधिक सावधानी के लिए 10,000 अतिरिक्त जमीनी सैनिकों को भेजने पर भी विचार कर रहा है.

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शनिवार ट्रंप का पसंदीदा दिन है, वह बाजार बंद होने के बाद ईरान पर हमले शुरू करते हैं. इसके चलते वो एक तरफ तो अमेरिकी हित सुरक्षित कर लेते हैं और दूसरा ईरान पर बड़ा हमला भी कर देते हैं. विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि अमेरिका की तरफ से इस शनिवार वहां सैन्य बल उतारने की पूरी संभावना है.

ईरान पर अमेरिका कहां-कहां हमला कर सकता है?

सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल डैनियल डेवी के अनुसार, तैनात किए जा रहे जमीनी सैनिकों की सीमित संख्या को देखते हुए, सैद्धांतिक रूप से अमेरिका के पास तीन विकल्प हो सकते हैं. सीएनबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहला विकल्प है केशम द्वीप पर कब्जा करना, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के घोड़े की नाल के आकार के मोड़ पर स्थित है. केशम फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है. महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट स्थित, जिससे होकर तेल की एक-पांचवीं खेप गुजरती है. तीर के आकार का यह द्वीप अमेरिका के लिए एक संभावित लक्ष्य के रूप में उभरा है. रिपोर्टों से पता चलता है कि वहां भूमिगत सुरंगों में जहाज-रोधी मिसाइलें, खदानें, ड्रोन और हमलावर पोत रखे गए हैं. डेवी ने कहा कि ईरान के 90 प्रतिशत तेल निर्यात को संभालने वाले खारग द्वीप पर हमला अमेरिका का दूसरा विकल्प हो सकता है. तीसरा संभावित विकल्प 400 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम को जब्त करने के लिए छापा मारना हो सकता है, जिसके बारे में अमेरिका का दावा है कि ईरान ने इसे पुनर्संसाधित किया है, बशर्ते अमेरिका इसका पता लगा सके और इस छापे को सफल बनाने के लिए पूरी प्लानिंग हो. सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल और अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के पूर्व कमांडर केविन डोनेगन ने सीएनबीसी को बताया, "कुल मिलाकर उद्देश्य ईरान को अपने इन द्वीपों का उपयोग करने की क्षमता को रोकना है."

पिज्जा मीटर क्या है

ट्रंप की बदलती रणनीति के बीच, गुरुवार देर रात पेंटागन के पास एक और असामान्य घटनाक्रम ने सबका ध्यान खींचा है. पेंटागन पिज्जा वॉच, जो कि एक बेहद अनौपचारिक वेबसाइट है, आमतौर पर सटीक जानकारी देती है और संकेत देती है कि अमेरिकी सेना किसी बड़ी योजना की तैयारी कर रही है.

पेंटागन के आसपास पिज्जा डिलीवरी पर नजर रखने वाली वेबसाइट ने बताया कि गुरुवार शाम को इस क्षेत्र में ऑर्डर में "अत्यधिक उछाल" आया. वेबसाइट ने X पर एक पोस्ट में कहा, "पापा जॉन्स पिज्जा (2.3 मील) में 296%, डोमिनोज पिज्ज (1.4 मील) में 208% और पिज्जाटो पिज्जा (2.2 मील) में 200% की वृद्धि हुई है. डोकॉन स्तर 3 है."

Pizza activity around the Pentagon is experiencing an extreme spike this Thursday evening. Papa Johns Pizza (2.3 mi) at 296%, Domino's Pizza (1.4 mi) at 208%, and Pizzato Pizza (2.2 mi) at 200%. DOUGHCON level is 3. pic.twitter.com/cLfnW6rq5T — Pentagon Pizza Watch (@pizzintwatch) March 26, 2026

सोवियत संघ के जमाने से है अहमियत

1970 के दशक में सोवियत खुफिया एजेंटों ने देर रात भोजन डिलीवरी के पैटर्न पर नजर रखना शुरू किया था, जो आमतौर पर अमेरिकी सेना द्वारा बड़े सैन्य अभियानों का संकेत देते थे. पिज्जेरिया द्वारा ऑर्डर में अचानक वृद्धि, खासकर विषम समय पर, संभावित सैन्य अभियानों से पहले रक्षा विभाग में देर रात की कार्य बैठकों का संकेत देती थी.

हालांकि पेंटागन पिज्जा इंडेक्स कोई आधिकारिक संकेतक नहीं है, लेकिन अतीत में इसके अवलोकन सटीक रहे हैं, इतना कि अमेरिकी और इजरायली दोनों अधिकारियों ने खाद्य आदेशों से किसी भी प्रकार के स्पष्ट संकेत मिलने से रोकने के लिए कदम उठाए.

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