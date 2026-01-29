'काम के टेंशन से लोग Gay बन रहे': मलेशिया के मंत्री जी का अजीब दावा, अब सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

जब आप समाज के सभी लोगों को खुले दिल से स्वीकार नहीं करते तो आप उनके लिए कुछ भी बोलने लगते हैं. ठीक यही चीज मलेशिया में देखने को मिली है. मलेशिया के एक मंत्री ने आधिकारिक रूप से यह जवाब देकर विवाद खड़ा कर दिया है कि काम से जुड़ा तनाव एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों को "एलजीबीटी समुदाय में शामिल होने" के लिए प्रेरित करता है. संसद में दिए उनके लिखित जवाब के सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर आम नागरिक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स आलोचना कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, मलेशिया के प्रधान मंत्री विभाग (धार्मिक मामले) में मंत्री डॉ. ज़ुल्किफली हसन ने काम के तनाव, सामाजिक प्रभावों और धार्मिक अभ्यास की कमी को "एलजीबीटी-से जुड़े व्यवहार" के पीछे के प्राथमिक कारण बताए हैं. रिपोर्ट के अनुसार हसन ने विपक्षी इस्लामवादी पार्टी पीएएस के एक विधायक सिटी जैला मोहम्मद यूसुफ के सवाल का जवाब दिया था. उन्होंने लिखित संसदीय उत्तर में कहा, "सामाजिक प्रभाव, यौन अनुभव (सेक्सुअल एक्सपीरियंस), काम का तनाव और दूसरे व्यक्तिगत फैक्टर इस श्रेणी (संभावित कारणों) में आते हैं."

मंत्री जी की यह टिप्पणी उस समय आई है जब मलेशिया में एलजीबीटी ट्रेंड पर संसदीय जांच बैठाई गई है. जांच में उम्र, जातीयता और इसमें योगदान देने वाले फैक्टर को शामिल किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि 2022 से 2025 तक एलजीबीटी गतिविधियों से संबंधित कुल 135 मामले दर्ज किए गए. या तो इन्हें गिरफ्तार किया गया या फिर उनपर केस दर्ज किया गया. गौरतलब है कि मलेशिया में समलैंगिक संबंध अवैध हैं.

अब मंत्री जी के ज्ञान का उड़ रहा मजाक

कई मलेशियाई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बयान का मजाक उड़ाया. कुछ ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा कि क्या मंत्री "संसद में कड़ी मेहनत करते हैं" क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि वह "समलैंगिक बन गए हैं." एक यूजर ने कहा, "इस तर्क से, मैं वास्तव में हैरान हूं कि मेरा पूरा ऑफिर अब तक समलैंगिक क्यों नहीं है."

एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, "मुझे पता है कि यह जानबुझ कर गुस्सा दिलाने के लिए दिया गया बयान है. लेकिन उन्होंने मुझे भी अब लग रहा है कि मैं टेंशन में हूं और बाईसेक्सुअल हूं." एक तीसरे ने कहा, "सिर्फ कम घंटे काम करने के लिए, मैं इस दावे को स्वीकार करूंगा और इसका समर्थन करूंगा."

चौथे ने मजाक में कहा, "मुझे उस मीम की याद आती है जहां कंप्यूटर के सामने बैठा एक आदमी अपनी पत्नी से चिल्लाता है, 'अरे, बेथ! मुझे इंटरनेट पर कुछ ऐसा मिला है जिसे दुनिया के हर डॉक्टर और वैज्ञानिक ने नहीं देखा है."

लोग तो मजे-मजे में यह सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को "न्यूनतम वेतन बढ़ाना चाहिए और जीवनयापन की लागत कम करनी चाहिए" या लोगों को "अधिक समलैंगिक" बनने से रोकने के लिए हफ्ते में 4 दिन काम वाला कानून लाना चाहिए.

