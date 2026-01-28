पहली बीवी का ऐसा क्या डर कि समंदर के रास्ते मुल्क में घुसा शख्स...वजह सुन कंफ्यूजिया जाएंगे आप

Second Marriage Secret: मलेशिया में हाल ही में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक शख्स को अवैध समुद्री रास्ते से देश में एंट्री करते हुए पकड़ लिया गया. पहली नजर में लगा कि यह भी किसी आम अवैध प्रवासी का मामला होगा, लेकिन पूछताछ शुरू हुई तो पूरी कहानी ने सबको हैरान कर दिया. पकड़ा गया शख्स कोई और नहीं, बल्कि खुद मलेशिया का नागरिक निकला. वह इंडोनेशिया से बिना पासपोर्ट के समंदर के रास्ते अपने ही देश लौटने की कोशिश कर रहा था. आगे पढ़ें आखिर क्या है पूरा माजरा.

पहली पत्नी के डर से चुना गैरकानूनी रास्ता (Hiding Second Marriage From First Wife)

अधिकारियों के मुताबिक, शख्स ने कबूल किया कि उसकी पहली पत्नी के पास उसका पासपोर्ट था और उसे उसकी दूसरी शादी के बारे में कोई खबर नहीं थी. यही वजह थी कि वह कानूनी रास्ते से देश में एंट्री नहीं लेना चाहता था. उसने बताया कि इंडोनेशिया के मेडान शहर में उसकी दूसरी पत्नी और परिवार रहता है, जिसकी जानकारी पहली पत्नी से छिपाई गई थी.

प्रेगनेंट पत्नी की खबर ने बढ़ाई बेचैनी (Concern For Pregnant Second Wife)

शख्स ने बताया कि जब उसे पता चला कि उसकी दूसरी पत्नी पांच महीने की प्रेगनेंट है और उसकी तबीयत गंभीर है, तो वह बेचैन हो गया. पासपोर्ट न होने की वजह से हवाई यात्रा मुमकिन नहीं थी, इसलिए उसने अवैध रास्ता चुना.

स्पेशल ऑपरेशन में हुआ खुलासा (Caught During Special Operation)

26 जनवरी को MMEA की स्पेशल कार्रवाई के दौरान उसे 28 अवैध प्रवासियों के साथ पकड़ा गया. इस ऑपरेशन में मानव तस्करी से जुड़े इनपुट पर दो नावों को रोका गया था. जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क में एक अन्य मलेशियाई नागरिक भी शामिल था. रिश्तों की सच्चाई चाहे जितनी छिपाई जाए, वक्त आने पर राज सामने आ ही जाता है. इस मामले ने यह साफ कर दिया कि गैरकानूनी रास्ते सिर्फ मुसीबत ही नहीं, बल्कि शर्मिंदगी भी साथ लाते हैं.

