'हम 50 रन से हार गए लेकिन यह ठीक है...', हार के बावजूद खुश क्यों हैं कैप्टन सूर्यकुमार यादव? सुनें उन्हीं की मुंह जुबानी

Suryakumar Yadav Indian Captain Statement Sfter Defeat In Fourth T20I Match Sgainst New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार (28 जनवरी 2026) को विशाखापत्तनम में खेला गया. जहां भारतीय टीम को 50 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली शिकस्त के बावजूद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव कुछ खास चिंतित नहीं हैं. मैच के बाद उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'आज के मुकाबले में हम जानबूझकर छह बल्लेबाजों के साथ उतरे थे. क्योंकि हम खुद को चैलेंज करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो क्या होता है. वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे. यह मुकाबला काफी कुछ सीखने वाला रहा. हम 50 रन से हार गए लेकिन यह ठीक है.

भारतीय टीम को चौथे T20I मुकाबले में मिली शिकस्त

बात करें मैच के बारे में तो विशाखापत्तनम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 215/7 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए टिम सीफर्ट सर्वोच्च स्केरर रहे. जिन्होंने 36 गेंद में 172.22 की स्ट्राइक रेट से 62 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा डेरिल मिचेल ने छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंद में नाबाद 39 रनों का योगदान दिया.

भारत की तरफ से चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को क्रमशः दो-दो सफलता हाथ लगी. वहीं जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई एक-एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मिचेल सैंटनर को हार्दिक पंड्या ने रन आउट किया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 18.4 ओवरों में 165 रनों पर ढेर हो गई. छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे अच्छे लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने महज 23 गेंदों में 65 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. हालांकि, वह भी टीम को जीत नहीं दिला सके और टीम को 50 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

न्यूजीलैंड की तरफ से चौथे टी20 मुकाबले में मिचेल सैंटनर ने सबसे ज्यादा तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा ईश सोढ़ी और जैकब डफी ने दो-दो विकेट चटकाए. मैट हेनरी और जैकरी फॉक्स के खाते में एक-एक विकेट आए.

