दो दिन के नन्हे हाथी ने दिखाई फुटबॉल स्किल, UK Zoo का वीडियो इंटरनेट पर वायरल

यूके के एक जू में महज दो दिन पहले जन्मे एशियाई हाथी के बच्चे ने अपनी पहली पब्लिक ग्लिम्पसे से लोगों का दिल जीत लिया. FIFA वर्ल्ड कप की पूर्व संध्या पर जू एडमिनिस्ट्रेशन ने नन्हे हाथी को खेलने के लिए एक फुटबॉल दी. इसके बाद जो नजारा देखने को मिला, उसने सोशल मीडिया पर लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया. हाथी का नन्हा बच्चा गेंद को अपने पैरों से इधर-उधर धकेलता और सूंड से उसे ध्यान से परखता नजर आया.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडिया में देखा जा सकता है कि छोटा हाथी फुटबॉल के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है. कभी वह गेंद को हल्के से आगे बढ़ाता है तो कभी अपनी सूंड से उसे छूकर समझने की कोशिश करता है. उसकी मासूम हरकतें लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, 'Start 'em young - future World Cup star in the making!'. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'Oh no dear baby, you can't use your trunk - the Brits will FREAK out cause it's football!.' तीसरे यूजर ने लिखा,'Dribbling he is trying 'around the World' and he is Talentes.'

लोगों का दिल जीत रहा वीडियो

जानकारी के अनुसार, नन्हे हाथी की इनोसेंस और गेंद के साथ उसकी क्यूरियोसिटी ने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है. कई लोग उसे भविष्य का फुटबॉल स्टार बता रहे हैं, तो कुछ उसकी प्यारी हरकतों को बार-बार देखकर खुश हो रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

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