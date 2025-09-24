विज्ञापन
दुनिया की जंग रुकवा सकता है भारत… इटली की PM मेलोनी ने नोबेल खोजते ट्रंप को आईना दिखा दिया

अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठकें चल रही हैं और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि तमाम देश वहां से क्या मैसेज देते हैं. UNGA के सत्र के इतर PM जियोर्जिया मेलोनी ने भारत की भूमिका पर बड़ी बात कही है.

दुनिया की जंग रुकवा सकता है भारत… इटली की PM मेलोनी ने नोबेल खोजते ट्रंप को आईना दिखा दिया
भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी
  • इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है
  • मेलोनी ने कहा कि भारत दुनिया में चल रहे युद्धों को सुलझाने में अहम योगदान दे सकता है
  • प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी ने द्विपक्षीय बातचीत में यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान पर सहमति जताई थी
इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा है कि दुनिया में चल रहे जंगों को सुलझाने में भारत बहुत अहम भूमिका निभा सकता है. दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) की बैठकें चल रही हैं और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि तमाम देश वहां से क्या मैसेज देते हैं. ऐसे में इटली की पीएम मेलोनी ने UN महासभा के सेशन के इतर न्यूज एजेंसी ANI से कहा, "मुझे लगता है कि यह (भारत) बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है."

जियोर्जिया मेलोनी से दुनियाभर में चल रहे मौजूदा युद्धों को सुलझाने में भारत की भूमिका के बारे में पूछा गया था. मेलोनी का यह जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब है जो हर दूसरे दिन नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वैश्विक मंचों पर अपील करते नजर आते हैं और दुनिया के कई जंगों को रोकने का झूठा और आधारहीन दावा करते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि उनकी तमाम कोशिशों और वादों के बावजूद रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-गाजा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, कोई भी शांति समझौता दूर की कौड़ी नजर आ रही है.

गौरतलब है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस महीने की शुरुआत में टेलीफोन पर बातचीत की थी जिसमें उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेता यूक्रेन में चल रही जंग के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर सहमत हुए.

पीएम मोदी ने इस दिशा में हो रहे प्रयासों के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया था. दोनों नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों से लोगों के संबंधों और आतंकवाद-निरोध जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में विकास की समीक्षा की और सकारात्मक मूल्यांकन (असेस्टमें) किया. साथ ही दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 के अनुरूप भारत-इटली की पार्टनरशिल को और गहरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

पीएम मेलोनी ने इस साल 17 सितंबर को पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी थी और उनके नेतृत्व और भारत की प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की थी.

प्रधान मंत्री मेलोनी ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने और 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए इटली के मजबूत समर्थन को दोहराया. गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे दोनों पक्षों के बिजनेस और उपभोक्ताओं (कंज्यूमर्स) को लाभ होगा.

Giorgia Meloni, India Italy Relations, UN General Assembly
