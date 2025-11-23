विज्ञापन
G-20 समिट में इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से मिले PM मोदी, जानें किन मुद्दों पर हुई बात

G-20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई मुलाकात को पीएम मोदी ने बहुत अच्छा बताया है. उन्होंने लिखा- भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है, जिससे हमारे देशों के लोगों को बहुत लाभ हो रहा है.

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी.
  • PM मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से महत्वपूर्ण बैठक की.
  • भारत और इटली ने आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ सहयोग हेतु एक संयुक्त पहल की घोषणा की है.
  • दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, नवाचार, AI, अंतरिक्ष और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.
G-20 Summit: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे G-20 समिट  में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है. पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. दरअसल 'जी20 लीडर्स समिट' में हिस्सा लेने के अलावा पीएम मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की. इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की.

भारत और इटली की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही हैः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है, जिससे हमारे देशों के लोगों को बहुत लाभ हो रहा है.

उन्होंने कहा कि भारत और इटली ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में सहयोग हेतु एक संयुक्त पहल की घोषणा की है.यह एक आवश्यक और समयोचित प्रयास है जो आतंकवाद और उसके समर्थक नेटवर्क के विरुद्ध मानवता की लड़ाई को मजबूत करेगा.

जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की बातचीत.

व्यापार, निवेश, रक्षा, नवाचार, AI, स्पेस सेक्टर पर हुई चर्चा

इटली की प्रधानमंत्री जॉजिया मेलोनी से हुई मुलाकात के बारे में पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की.

इससे पहले पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की.दोनों नेताओं के बीच जल संसाधन, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि जोहान्सबर्ग में 'जी-20 शिखर सम्मेलन' के दौरान नीदरलैंड सरकार के प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की.जल संसाधन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी तेजी से बढ़ रही है.हम आने वाले समय में व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे.

बता दें कि जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने जी20 समिट में हिस्सा लिया.उन्होंने रविवार को अपनी यात्रा के तीसरे दिन जी20 समिट के तीसरे सेशन को संबोधित किया.

पीएम मोदी ने AI को वैश्विक भलाई में बदलने पर दिया जोर

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस बात पर जोर देते हुए कि एआई को वैश्विक भलाई में बदलना होगा, पारदर्शिता, मानवीय निगरानी, ​​डिजाइन द्वारा सुरक्षा और दुरुपयोग की रोकथाम के सिद्धांतों पर आधारित एक वैश्विक समझौते का आह्वान किया.

जी20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई को मानवीय क्षमताओं का विस्तार तो करना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं मनुष्यों को ही लेना चाहिए.

