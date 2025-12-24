विज्ञापन
विशेष लिंक

2026 तो और बुरा होगा, इटली की पीएम मेलोनी ने ऐसा क्यों बोल दिया

साल 2025 जाते-जाते जियोर्जिया मेलोनी सरकार को एक बड़ी खुशखबरी देकर जा रहा है. इटली की सरकार ने बजट 2026 पर ऊपरी सदन सीनेट में आसानी से विश्वास मत जीत लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
2026 तो और बुरा होगा, इटली की पीएम मेलोनी ने ऐसा क्यों बोल दिया
इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी की फाइल फोटो
  • इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि साल 2026 पिछले साल से भी अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा
  • मेलोनी की सरकार ने 2026 के बजट पर इटली के सीनेट में 113 वोटों से विश्वास मत प्राप्त किया है
  • प्रधानमंत्री ने अपने कर्मचारियों को क्रिसमस की छुट्टियों में अच्छे से आराम करने की सलाह दी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने कहा है कि साल 2025 तो मुश्किल था ही लेकिन आने वाला साल यानी 2026 और बुरा होने वाला है. अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर इटली की पीएम ऐसा क्यों बोल रही हैं, आने वाले साल को लेकर वो पॉजिटिव क्यों नहीं हैं. इस सवाल का जवाब हम आपको इस आर्टिकल में दें, उससे पहले यह जान लीजिए कि साल 2025 जाते-जाते मेलोनी सरकार को एक बड़ी खुशखबरी देकर जा रहा है. इटली की सरकार ने अपने 2026 के बजट पर मंगलवार को ऊपरी सदन सीनेट में आसानी से विश्वास मत जीत लिया. प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की सरकार ने 70 के मुकाबले 113 वोटों से जीत हासिल की.

अब वापस आते हैं कि मेलोनी ने ऐसा क्यों कहा कि आने वाला साल और बुरा होगा. दरअसल जियोर्जिया मेलोनी ने मंगलवार, 23 दिसंबर को पीएम ऑफिस में  अपने कर्मचारियों से कहा कि वे क्रिसमस की छुट्टियों में अच्छे से आराम करें, उन्हें इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें अगले साल और कठिन काम करना होगा.

मेलोनी ने रोम में पलाजो चिगी के ऑफिस में अपने कर्मचारियों के साथ बैठक के दौरान कहा, "मैं आपसे प्यार करती हूं. हम एक परिवार हैं, हम पूरे साल लड़ते हैं." फिर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "पिछला साल हम सभी के लिए कठिन रहा है, लेकिन चिंता न करें क्योंकि अगला साल और भी बुरा होगा... इसलिए मैं आपको सलाह देती हूं कि इन छुट्टियों के दौरान ठीक से आराम करें क्योंकि हमें इस असाधारण राष्ट्र के लिए काम करना जारी रखना है."

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में अपनी ही लगाई आग में झुलसे युनूस? उस्मान हादी के भाई ने दी शेख हसीना जैसे हश्र की धमकी

यह भी पढ़ें: कनाडा में 30 साल की हिमांशी की हत्या, अब्दुल गफूरी को खोज रही पुलिस- संदिग्ध को जानती थी मृतका

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Giorgia Meloni, Italy, New Year 2026
Get App for Better Experience
Install Now