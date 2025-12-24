2026 तो और बुरा होगा, इटली की पीएम मेलोनी ने ऐसा क्यों बोल दिया

इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने कहा है कि साल 2025 तो मुश्किल था ही लेकिन आने वाला साल यानी 2026 और बुरा होने वाला है. अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर इटली की पीएम ऐसा क्यों बोल रही हैं, आने वाले साल को लेकर वो पॉजिटिव क्यों नहीं हैं. इस सवाल का जवाब हम आपको इस आर्टिकल में दें, उससे पहले यह जान लीजिए कि साल 2025 जाते-जाते मेलोनी सरकार को एक बड़ी खुशखबरी देकर जा रहा है. इटली की सरकार ने अपने 2026 के बजट पर मंगलवार को ऊपरी सदन सीनेट में आसानी से विश्वास मत जीत लिया. प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की सरकार ने 70 के मुकाबले 113 वोटों से जीत हासिल की.

अब वापस आते हैं कि मेलोनी ने ऐसा क्यों कहा कि आने वाला साल और बुरा होगा. दरअसल जियोर्जिया मेलोनी ने मंगलवार, 23 दिसंबर को पीएम ऑफिस में अपने कर्मचारियों से कहा कि वे क्रिसमस की छुट्टियों में अच्छे से आराम करें, उन्हें इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें अगले साल और कठिन काम करना होगा.

🇮🇹 Italian Prime Minister Giorgia Meloni has delivers a stark warning for 2026:



"The past year has been tough for all of us, but don't worry — because next year will be even worse” pic.twitter.com/KIEq5uhPdi — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) December 24, 2025

मेलोनी ने रोम में पलाजो चिगी के ऑफिस में अपने कर्मचारियों के साथ बैठक के दौरान कहा, "मैं आपसे प्यार करती हूं. हम एक परिवार हैं, हम पूरे साल लड़ते हैं." फिर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "पिछला साल हम सभी के लिए कठिन रहा है, लेकिन चिंता न करें क्योंकि अगला साल और भी बुरा होगा... इसलिए मैं आपको सलाह देती हूं कि इन छुट्टियों के दौरान ठीक से आराम करें क्योंकि हमें इस असाधारण राष्ट्र के लिए काम करना जारी रखना है."

