UN में बड़बोले ट्रंप ने किसी को नहीं छोड़ा... पुतिन-यूरोप पर हमला, एस्क्लेटर से टेलीप्रॉम्पटर तक टॉप 10 UPDATE

टेलीप्रॉम्पटर और एस्केलेटर पर UN की आलोचना- ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की यात्रा के दौरान दो परेशानी का सामना करना पड़ा. पहले जब वह और उनकी पत्नी एस्केलेटर पर चढ़े, तो वह अचानक रुक गया. दूसरी घटना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भाषण के दौरान हुई, जब ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया. ट्रंप ने अपनी नाराजगी सबके सामने दिखाई और कहा, “संयुक्त राष्ट्र से मुझे केवल एक एस्केलेटर मिला जो ऊपर जाते समय ठीक बीच में बंद हो गया.” उन्होंने मजाक में कहा कि जो कोई भी टेलीप्रॉम्प्टर चला रहा है वह "बड़ी मुसीबत में है."