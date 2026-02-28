ऑपरेशन ‘Lion’s Roar’ के तहत ईरान के कई शहरों पर हमले कर रहा इजरायल

इजरायल-ईरान टकराव आज खुली जंग में बदल गया. इजरायल ने अपने सैन्य अभियान का नाम 'Lion's Roar' (शेर की दहाड़) रखा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह नाम उस समय चुना जब सेना पहले एक अन्य आंतरिक नाम का उपयोग कर रही थी. इससे पहले जून 2025 के ऑपरेशन का नाम 'Rising Lion' था.

इजरायल ने शुरू की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, देश में आपातकाल

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने घोषणा की कि पूरे देश में तत्काल आपातकाल लागू किया जा रहा है. ईरान के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू हो चुकी है. इसके उद्देश्य है- इजरायल पर मंडराते खतरों को हटाना. इस घोषणा के साथ ही पूरे इजरायल में सायरन बजे.

IDF Home Front Command ने नागरिकों को चेताया कि नजदीकी बम शेल्टर की लोकेशन पता रखें. गैरजरूरी यात्रा न करें. यह एक 'प्रोएक्टिव अलर्ट' है ताकि संभावित मिसाइल हमलों के लिए जनता तैयार रहे. फिलहाल नागरिकों को शेल्टर में उतरने की आवश्यकता नहीं है.

IDF ने X पर पोस्ट किया

Sirens were sounded in several areas across the country following the identification of missiles launched from Iran toward Israel.



At this time, the IAF is operating to intercept and strike threats where necessary to remove the threat. — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

'पूरे इजरायल में सायरन बजाए गए हैं… जनता को निकटतम शेल्टर होम के पास रहने का निर्देश दिया गया है. यह संभावित मिसाइल हमले की तैयारी के लिए जारी किया गया अलर्ट है.

ईरान का पलटवार- बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला

इजरायल की ओर से की गई कार्रवाई के तुरंत बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार किया.इजरायल की सेना ने इसकी पुष्टि की है कि एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं. कई इलाकों में सायरन लगातार बज रहे हैं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश जारी किए गए हैं.

ईरान में साइबर हमला- कई न्यूज़ वेबसाइट हैक

दूसरी ओर ईरान में बड़े साइबर हमले की रिपोर्ट सामने आई है. हैक हुई वेबसाइटों में शामिल हैं:

IRNA

ISNA

तबनाक

असर-ए-ईरान

ईरानी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर असर पड़ा है और इसे एक बड़े समन्वित साइबर अटैक का हिस्सा माना जा रहा है.

इजरायल का ‘Lion's Roar' ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है. ईरान ने मिसाइल अटैक से जवाब दे दिया है. इजरायल में सायरन और शेल्टर अलर्ट जारी हैं. ईरान में साइबर हमलों की खबरों ने हालात को और जटिल बना दिया है. क्षेत्र में तनाव चरम पर है और आने वाले घंटे निर्णायक साबित हो सकते हैं.