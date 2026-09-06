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ईरान युद्ध अगले छह महीने तक खिंचने की संभावना... पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्यों किया ये दावा

2011 से 2013 तक अमेरिका के रक्षा मंत्री रहे पैनेटा ने कहा कि अभी मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हम एक बहुत खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं, जहां चीन, रूस, उत्तर कोरिया, आतंकवाद और ईरान से भी मुख्य खतरे हैं.

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पेंटागन ने अमेरिका के कमजोर होने की खबरों को नकार दिया है.
  • अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री लियोन पैनेटा ने ईरान के साथ संघर्ष के छह महीने तक जारी रहने की संभावना जताई है
  • उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना और पेंटागन में उथल-पुथल के कारण दुश्मन अमेरिका की क्षमता को कमजोर मान रहे हैं
  • पेंटागन ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के नेतृत्व में युद्ध संचालन में कोई अव्यवस्था नहीं होने का दावा किया है
क्या अमेरिका के पास ईरान के साथ इस युद्ध को जल्दी खत्म करने का कोई रास्ता है?

अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री लियोन पैनेटा ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई के और छह महीने तक खिंचने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति इस विवादित संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. पैनेटा ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ युद्ध के मध्य पूर्व में एक और कभी न खत्म होने वाले युद्ध में बदलने का खतरा है, जिसका कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है.

हो सकता है अंतहीन युद्ध 

बराक ओबामा के कार्यकाल में CIA डायरेक्टर रह चुके पैनेटा ने कहा, "यह कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिका और ईरान एक भयानक गतिरोध में फंसे हुए हैं, जिसमें इस युद्ध को खत्म करने के लिए बहुत कम विकल्प मौजूद हैं." उन्होंने संकेत दिया कि यह संघर्ष मध्य पूर्व में "इराक और अफगानिस्तान" की तरह "एक और विफल युद्ध" बनने की राह पर है. उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि संभावना यही है कि यह युद्ध बिना किसी समाधान के और छह महीने तक जारी रहेगा." पैनेटा ने 'द गार्डियन' से तब बात की, जब अमेरिकी सेना के सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने अचानक इस्तीफा दे दिया. उन्होंने यह कदम रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ कई लोगों को नौकरी से निकालने को लेकर हुए तनाव के बीच उठाया.

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संकट में है अमेरिका

2011 से 2013 तक रक्षा मंत्री रहे पैनेटा ने कहा, "अमेरिकी सैनिक ऐसे समय में युद्ध पर जा रहे हैं जब पेंटागन और कमांड स्ट्रक्चर में भारी उथल-पुथल मची है, जिससे ऐसा लगता है कि कोई भी इंचार्ज नहीं है. और मुझे लगता है कि चाहे ईरान हो या हमारे दुश्मन, वे अब अमेरिका को देख रहे हैं और देश की रक्षा के लिए अपनी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल करने की हमारी काबिलियत में उन्हें कमजोरी दिख रही है. अभी मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हम एक बहुत खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं, जहां चीन, रूस, उत्तर कोरिया, आतंकवाद और हां, ईरान से भी मुख्य खतरे हैं. लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि हम अपने मुख्य दुश्मनों को कमजोरी का संदेश दे रहे हैं. और जबकि वे इस बने हुए गठबंधन (एक्सिस) में एक-दूसरे से मिलते और समर्थन करते रहते हैं, मुझे लगता है कि वे अभी अमेरिका को खास तौर पर कमजोर मान रहे हैं, और ऐसे समय में जब हम इन खतरों का सामना कर रहे हैं, यह बहुत बुरा संदेश है."

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कब समाप्त होगा युद्ध

एक बयान में, पेंटागन ने जोर देकर कहा कि हेगसेथ के नेतृत्व में वह पूरी तेजी और क्षमता के साथ काम कर रहा है. पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा, "यह सोचना कि विभाग में अव्यवस्था है, पूरी तरह से बेबुनियाद है और इस इमारत में काम करने वाले हर उस समर्पित पेशेवर और सैनिक का अपमान है जो हर दिन देश की रक्षा के लिए काम पर आते हैं. सुधार ऐसा ही होता है." जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि अमेरिका यह युद्ध जीत सकता है, तो पैनेटा ने जवाब दिया: "यह तभी जीता जा सकता है जब अमेरिका के रवैये में जबरदस्त बदलाव आए और यह साफ हो जाए कि इस समय अमेरिका का मकसद - मुख्य मकसद - होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है." उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने बार-बार गलत दावे करके अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है—जैसे कि युद्ध खत्म करने का समझौता जल्द होने वाला है, और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (strait of Hormuz) खुला है. 

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