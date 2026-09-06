अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब सख्त और दर्दनाक होगा : ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने रविवार को संसद के खुले सत्र में कहा कि ईरान के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी भी हमले का जवाब त्वरित, ज्यादा सख्त और दर्दनाक होगा. मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार, खुले सत्र में उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि 'बराबर का जवाब' देने का दौर अब खत्म हो चुका है.

देश के नागिरकों का शुक्रिया अदा किया

गालिबाफ ने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अमेरिकियों को यह समझ लेना चाहिए कि खेल के नियम बदल गए हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा, "ईरान के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी भी हमले का जवाब तेजी से, ज्यादा सख्त और ज्यादा दर्दनाक तरीके से दिया जाएगा." उन्होंने देश के नागरिकों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अमेरिका और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से देश पर थोपे गए दो संघर्षों (12-दिन और 40-दिन) के दौरान कई उतार-चढ़ाव का सामना किया.

प्रशासनिक अधिकारियों को चेताया

इसके बाद गालिबाफ ने प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे मौजूदा हालात में आर्थिक समस्याओं और मुश्किलों से निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों को बेहतर सेवाएं देने के उचित रास्ते बनाएं. स्पीकर ने कहा कि दुश्मन का सामना करने के लिए "आंतरिक एकजुटता, एकता और भाईचारा" और "बाहरी प्रतिरोध क्षमता" बनाए रखना दो अहम बातें हैं. कोई भी ऐसी बात या काम जिससे ये दो बुनियादी स्तंभ कमजोर हों, न सिर्फ समझदारी के खिलाफ है, बल्कि इस्लामिक क्रांति के नेता की साफ हिदायतों के भी खिलाफ है.

गालिबाफ ने कहा कि जो लोग अमेरिकी सरकार के खिलाफ डटे रहे हैं, वे मुश्किलें तो झेलते हैं, लेकिन कुप्रबंधन और काम न करने की स्थिति को बर्दाश्त नहीं करते. उन्होंने कहा, "वे (ईरानी नागरिक) हमसे उम्मीद करते हैं कि हम मौजूदा हालात को अच्छे और तेजी से संभालें; और यह लोगों का निर्विवाद और बुनियादी अधिकार है." कुछ हफ्तों के अंतराल के बाद अमेरिका-ईरान के बीच हवाई हमले रुक-रुक कर जारी हैं.

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