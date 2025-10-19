74 साल के दूल्हे ने 24 साल की दुल्हन को शादी के लिए दिया ₹1.6 करोड़ का ‘घूस’, फोटोग्राफर को पेमेंट तक नहीं

क्या 74 साल के एक बुजुर्ग की 24 साल की एक युवती से शादी हो सकती है? जवाब है कि अगर दोनों की रजामंदी हो तो कानूनी रूप से हां. लेकिन आपका जवाब क्या होगा जब हम आपको बताएं कि उस व्यक्ति ने शादी करने के बदले युवती को 1.6 करोड़ रुपए का घूस दिया हो? मामला कुछ ऐसा ही है. इंडोनेशिया में एक 74 साल के बुजुर्ग ने अपने से 50 साल छोटी महिला से शादी करने के लिए कथित तौर पर तीन अरब इंडोनेशियाई रुपये (भारतीय करेंसी में लगभग 1.6 करोड़ रुपए) की कीमत चुकाने के बाद हलचल मचा दी है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला भी तब सामने आया जब सबको हैरानी में डालने वाला यह शादीशुदा जोड़ा अपने फोटोग्राफर को पेमेंट किए बिना गायब हो गया. इसके बाद मामले की पुलिस जांच शुरू हो गई.

इस रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर को इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत के पैकिटन रीजेंसी में एक भव्य विवाह समारोह हुआ. यहां टरमन नाम के 74 साल के व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से 24 साल की शेला एरिका से अपनी शादी की घोषणा की और दुल्हन की कीमत के रूप में तीन अरब इंडोनेशियाई रुपये की भारी कीमत दी. एक ऑनलाइन वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जब दूल्हे ने तीन अरब रुपये का चेक अपनी दुल्हन को दिया तो मेहमान खुशी से झूमते दिख रहे हैं.

इतना ही नहीं कथित तौर पर शादी में खुद गिफ्ट लेने के बजाय, इसने खुद मेहमानों को 100,000 रुपये (लगभग 500 रुपए) नकद दिए. हालांकि, पार्टी के तुरंत बाद, शादी को कवर कर रही फोटोग्राफी कंपनी ने नवविवाहित जोड़े पर उन्हें पेमेंट किए बिना चले जाने और तुरंत फोन नंबर बंद करने का आरोप लगाया.

अफवाहें भी तेजी से ऑनलाइन फैल गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि दुल्हा न केवल तमाम लोगों को पेमेंट करने में विफल रहा, बल्कि दुल्हन के परिवार की मोटरसाइकिल लेकर वहां से भाग गया. रिपोर्ट के अनुसार तो अब कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि तीन अरब रुपये का चेक फर्जी था.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन होते विवाद के बाद दुल्हे ने बाद में सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि उसने जो दुल्हन के लिए पैसा दिया था, वो वास्तविक था. उसने कहा कि चेक इंडोनेशिया के बैंक सेंट्रल एशिया (बीसीए) से आया था. साथ ही उसने उन अफवाहों का दृढ़ता से खंडन किया कि वह शादी करके भाग गया है. इस दावे का खंडन भी किया कि उसने अपनी नई पत्नी को छोड़ दिया है. उसने जोर देकर कहा: "मैंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, हम अभी भी साथ हैं."

