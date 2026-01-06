विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा: गंजापन छिपाकर युवक ने रचाई शादी, विग उतरते ही खुली पोल; पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा

ग्रेटर नोएडा में एक युवक पर गंजापन छिपाकर शादी करने और बाद में पत्नी को ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने का आरोप लगा है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

  • ग्रेटर नोएडा में एक युवक पर गंजापन छिपाकर युवती से शादी करने और धोखा देने का आरोप लगा है
  • शादी से पहले युवक ने विग पहनकर अपनी असल स्थिति छिपाई और विवाह के बाद गंजेपन की सच्चाई सामने आई
  • पति ने पत्नी की निजी तस्वीरें लेकर धमकी दी और पैसे वसूलने के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की
नई दिल्ली:

आपने आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला तो देखी होगी? जिसमे गंजापन छिपाने के लिए विग लगाने की सच्चाई पता चलने पर पत्नी छोड़कर चली जाती है. अब ग्रेटर नोएडा से ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक पर गंजापन छिपाकर युवती से शादी करने का आरोप है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सच्चाई सामने आने पर पत्नी को प्रताड़ित करने और उससे पैसे वसूलने का भी आरोप लगा है. पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

धोखा देकर शादी करने का आरोप

जानकारी के मुताबिक मामला बिसरख कोतवाली क्षेत्र का है. पीड़िता का आरोप है कि उसकी शादी नई दिल्ली के प्रताप बाग निवासी युवक से कराई गई थी. शादी से पहले युवक ने सिर पर विग यानी नकली बाल पहनकर खुद को सामान्य दिखाया और अपनी असल स्थिति छिपाई. उससे बस ये कहा गया कि उसके होने वाले पति को बाल झड़ने की दिक्कत है लेकिन विवाह के बाद जब ससुराल पहुंचने पर पति ने विग उतारी तब पीड़िता को उसके गंजेपन की सच्चाई पता चल गई.

पीड़िता को किया गया ब्लैकमेल

पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस धोखे का विरोध किया तो पति और ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार बदल गया. आरोप है कि पति ने उस पर दबाव बनाने के लिए मोबाइल फोन से उसकी कई निजी तस्वीरें खींच लीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग करने लगा. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उत्पीड़न में पति के साथ सास-ससुर और अन्य परिजन भी शामिल थे.

5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कुछ दिन पहले आरोपियों ने कथित तौर पर उससे करीब 15 लाख रुपये के गहने छीन लिए उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया. इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत की. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी और वसूली से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. थाना प्रभारी बिसरख मनोज कुमार का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह मामला सिर्फ वैवाहिक विवाद तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें धोखे से शादी करने और बाद में पत्नी को ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं. मोबाइल फोन,फोटो और लेन-देन से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है.

