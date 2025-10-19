गाजा पर ही हमले की तैयारी कर रहा हमास? अमेरिका की नई खुफिया रिपोर्ट में फिर से जंग की धमकी

- अमेरिका ने कहा कि उनके पास हमास जल्द गाजा में नागरिकों पर हमले की योजना बना रहा, जो सीजफायर का उल्लंघन होगा
- अगर हमास नागरिकों पर हमला करता है तो यह मध्यस्थता प्रयासों से हासिल शांति समझौते को कमजोर करेगा- अमेरिका
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि हमास ने नागरिकों की हत्या जारी रखी तो सैन्य कार्रवाई आखिरी रास्ता
क्या 2 साल में लगभग 70 हजार इंसानों की मौत के बाद खत्म हुई इजरायल हमास की जंग फिर से अपना विकराल रूप दिखाने की तैयारी में है. दरअसल अमेरिका का दावा है कि हमास सीजफायर की शर्तों को तोड़ने की तैयारी में है. अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को कहा कि उसके पास इस बात की "विश्वसनीय रिपोर्ट" है कि फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास गाजा में नागरिकों के खिलाफ जल्द ही हमले की योजना बना रहा है. वाशिंगटन ने कहा कि अगर हमास यह कदम उठाता है तो यह "सीजफायर का उल्लंघन" होगा.
न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा, "फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ यह योजनाबद्ध हमला सीजफायर समझौते का सीधा और गंभीर उल्लंघन होगा और मध्यस्थता प्रयासों के माध्यम से हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति (जंग का रुकना) को कमजोर करेगा… अगर हमास इस हमले के साथ आगे बढ़ता है तो गाजा के लोगों की सुरक्षा और सीजफायर की अखंडता को बनाए रखने के लिए उपाय किए जाएंगे."
अभी कहां खड़ा यह सीजफायर
हमास और इजरायल पिछले हफ्ते एक चरणबद्ध शांति समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत इजरायल ने हमास की हिरासत में रहे बंधकों की रिहाई के बदले में गाजा में अपने सैन्य हमले को समाप्त कर दिया. इस समझौत के पहले चरण में जीवित बंधकों की रिहाई और मरे लोगों के अवशेषों की वापसी शामिल हैं. लेकिन इसको पूरा करना अपने आप में एक कठिन प्रक्रिया है, और यह किया जा रहा है.
दूसरी तरफ इस सप्ताह की शुरुआत में, हमास ने गाजा के बर्बाद शहरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उन लोगों को उसने मारना शुरू किया जिनपर वो इजरायल का साथ देने का आरोप लगा रहा है. हमास ने अपने आधिकारिक चैनल पर एक वीडियो जारी किया जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर और घुटनों के बल बैठे आठ संदिग्धों को सड़क पर गोली मारते हुए दिखाया गया.
यह भी पढ़ें: गाजा में ‘जल्लाद' बना हमास! इजरायल के लिए मुखबिरी करने वाले 8 लोगों को बीच सड़क मार डाला
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं