मंगेतर ने इंस्टाग्राम पर डाला लड़की का वीडियो, शादी से ठीक पहले दहेज के लिए की घिनौनी हरकत

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक मंगेतर ने दहेज के लिए अपनी होने वाली पत्‍नी के साथ बेहद घिनौनी हरकत की है. आरोपी शख्‍स ने होने वाली पत्‍नी के अश्‍लील वीडियो इंस्‍टाग्राम पर डाल दिए, जिसके बाद लड़की मंगेतर और ससुराल वालों की शिकायत लेकर थाने पहुंच गई. आरोप है कि शादी तय होने के बाद अतिरिक्‍त दहेज की मांग की गई और जब परिवार ने दहेज देने से इनकार किया तो आरोपी मंगेतर ने यह हरकत की और वीडियो वायरल कर दिए. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

यह मामला बांदा जिले के मटौंध थाने का है, जहां की रहने वाली एक लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उसके पिता ने पिछले वर्ष उसकी शादी झांसी जिले में तय की थी. उसके पिता लड़के के हाथ मे 11 हजार रुपये, फल-फूल और बर्तन आदि रखकर रिश्ता पक्का करके आए थे.

ससुराल वालों की 2 लाख और बाइक की मांग

लड़की ने बताया कि अब ससुराल वाले दहेज में अतिरिक्त दो लाख रुपये और एक बाइक की डिमांड कर रहे हैं. गरीबी के चलते उसके पिता यह देने में असमर्थ हैं और अब वे लोग शादी करने से मना कर रहे हैं.

शादी के बारे में पूछने पर गालियां और धमकियां

शिकायत के मुताबिक, शादी के बारे में वे लोग अब गालियां और धमकियां दे रहे हैं, जिससे पीड़िता डरी और सहमी है. इसके अलावा लड़की ने बताया कि उसका मंगेतर भी अब इंस्‍टाग्राम पर अश्लील फोटो वायरल करके बदनाम कर रहा है. पीड़ित लड़की ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है.

शिकायत मिलने के बाद 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मंगेतर सहित 6 के खिलाफ दहेज की मांग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना और धमकी देने के आरोप में विभिन्‍न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मटौंध थाने के पुलिस अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है. शिकायत मिलने के बाद 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच करने के बाद और सही तथ्य मिलने पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

