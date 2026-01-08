विज्ञापन
World Book Fair 2026: 10 जनवरी से सजेगा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026, पहली बार एंट्री फ्री

World Book Fair 2026: बच्चों के लिए हॉल नंबर 6 में बाल मंडपम बनाया गया है. यहां स्टोरीटेलिंग, वैदिक गणित, कठपुतली शो और क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों को गैजेट्स की दुनिया से निकालकर किताबों की दुनिया में ले जाएंगी.

World Book Fair 2026: 08 जनवरी, 2026 किताबों के शौकीनों के लिए साल का सबसे बड़ा उत्सव आ गया है. विश्व का सबसे बड़ा बी2सी (B2C) पुस्तक मेला, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला (NDWBF) 2026, अपने 53वें संस्करण के साथ राजधानी के भारत मंडपम में दस्तक दे रहा है. 10 से 18 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में इस बार ज्ञान, शौर्य और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.

इस बार क्या है खास?

इस साल मेले की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि एंट्री पूरी तरह से नि:शुल्क रखा गया है. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT) ने 'शिक्षा और ज्ञान सबके लिए' के अपने संकल्प को दोहराते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है.

भारतीय सैन्य इतिहास की सजी थीम

मेले का मुख्य आकर्षण 1000 वर्ग मीटर में फैला थीम पवेलियन होगा. यहां आप भारतीय सेना के साहस की 360-डिग्री यात्रा कर सकेंगे. अर्जुन टैंक, INS विक्रांत और तेजस के मॉडल के साथ जनरल वी.के. सिंह और मेजर जनरल इयान कार्डोजो जैसे सैन्य दिग्गज युवाओं से बातचीत कर सकेंगे.

मेले की क्विक गाइड

कब: 10 से 18 जनवरी, 2026

कहां: भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

समय: सुबह 11:00 से रात 8:00 बजे तक

एंट्री: मुफ्त 

सितारों से सजेगी शाम

सिर्फ किताबें ही नहीं, यहां मनोरंजन और वैचारिक चर्चाओं का भी तड़का लगेगा. सेलेब्रिटी गेस्ट की बात करें तो पीयूष मिश्रा, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, और नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी जैसे नाम चर्चाओं में शामिल होंगे.वहीं, म्यूजिक और मस्ती के लिए ग्रैमी विनर रकी केज की परफॉरमेंस और भारतीय सेना के बैंड्स की धुनों से शामें गुलजार रहेंगी.

बच्चों के लिए किड्स एक्सप्रेस (हॉल-6)

बच्चों के लिए हॉल नंबर 6 में बाल मंडपम बनाया गया है. यहां स्टोरीटेलिंग, वैदिक गणित, कठपुतली शो और क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों को गैजेट्स की दुनिया से निकालकर किताबों की दुनिया में ले जाएंगी.

अगर आप ई-बुक्स के शौकीन हैं, तो राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के जरिए 6,000 से ज्यादा डिजिटल किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं. तो देर किस बात की. अपनी विशलिस्ट तैयार कर लीजिए और पहुंच जाइए साहित्य के इस सबसे बड़े समर में.

