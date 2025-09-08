विज्ञापन
हाथ जोड़ सिसकती रही... अमेरिका में चोरी करती पकड़ी गई एक और भारतीय महिला, वायरल वीडियो में क्या दिखा?

15 जनवरी के इस वीडियो में भारतीय महिला हाथ जोड़कर रोते और हांफते हुए दिख रही है, जबकि पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे.

महिला ने स्वीकार किया कि वो स्टोर से ली गई कुछ वस्तुओं को दोबारा बेचना चाहती थी
  • अमेरिका के एक टारगेट स्टोर में गुजरात की महिला को चोरी करते हुए पुलिस ने इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया था.
  • महिला ने बताया कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस वाशिंगटन राज्य का है और चोरी का मकसद सामान बेचने का था.
  • जुलाई में इलिनोइस में भी एक अन्य भारतीय महिला को टारगेट स्टोर से बड़ी मात्रा में चोरी करते पकड़ा गया था.
एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि एक भारतीय महिला को अमेरिका के एक टारगेट स्टोर में चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया है. यह वीडियो इसी साल 15 जनवरी का है. इस क्लिप में कथित तौर पर गुजरात से तालुक्क रखने वाली महिला इस हद तक रोते नजर आ रही है कि उसके लिए सांस तक लेना मुश्किन हो रहा है. वहीं पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे. वीडियो में दिखता है कि बातचीत की शुरुआत में, एक अधिकारी ने उससे कहा, "अभी आपको कहीं नहीं जाने दिया जाएगा."

जब वह सांस लेने के लिए जूझ रही होती है पुलिस उससे शांत करती दिखती है. वीडियो में एक पुलिस अधिकारी कहते सुना जा सकता है, "मुझ पर एक एहसान करो, जितनी गहरी सांस ले सकती हो उतनी गहरी सांस लो. तुम्हें गहरी सांस लेनी होगी. हाइपरवेंटिलेट मत करो. क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, और मैं तुम्हारे इस तरह सांस लेते हुए तुमसे बात नहीं कर सकता."

कैसे की चोरी की कोशिश?

पुलिस उससे पूछती है कि क्या वह अंग्रेजी बोलती है. इसपर महिला ने जवाब दिया, "बहुत अच्छी नहीं." पुलिस ने फिर उससे पूछा कि उसे कौन सी भाषा अच्छे से आती है. वो जवाब देती है, "गुजराती." फिर महिला ने पुष्टि की कि वह भारत से है. महिला ने अधिकारियों से कहा कि उसे किसी दुभाषिये (जो उसके लिए ट्रांसलेट कर सके) की जरूरत नहीं है. महिला की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आगे पूछताछ की कि क्या उसकी कोई बीमारी या कोई मेडिकल कंडिशन तो नहीं.

पूछताछ के दौरान, स्टोर के कर्मचारियों ने अधिकारियों को सामानों से भरे कार्ट के साथ चेकआउट के पास से गुजर रही इस महिला का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया. एक पुलिस अधिकारी ने पूछा, "तो उसने सब कुछ कार्ट में रखा और फिर बस निकल गई?" इस पर एक स्टाफ मेंबर ने जवाब दिया, "बस सीधे बाहर चली गई."

पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उसके पास वाशिंगटन राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस है. स्टोर स्टाफ ने यह भी कहा कि वह स्टोर से रेगुलर सामान खरीदती थी, लेकिन यह पहली बार था कि उसे स्टोर से चोरी करते हुए पकड़ा गया था. महिला ने स्वीकार किया कि उसका इरादा स्टोर से ली गई कुछ वस्तुओं को दोबारा बेचने का था. अधिकारियों ने महिला को बताया कि उसे इस मामले के सिलसिले में अदालत में पेश होना होगा.

एक और महिला का वीडियो हुआ था वायरल

जुलाई में, अमेरिका के इलिनोइस में एक टारगेट स्टोर से लगभग 1.1 लाख रुपये का सामान चुराने के आरोप में एक अन्य भारतीय महिला को भी पकड़ा गया था. कथित तौर पर उसने बिना पैसे दिए सामान से भरे कार्ट के साथ निकलने का प्रयास करने से पहले स्टोर के अंदर सात घंटे से अधिक समय बिताया था. उस बार भी वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस बॉडीकैम से सामने आए फुटेज में महिला माफी मांगते हुए और पैसे देने की पेशकश करते हुए नजर आई थी. वो कह रही थी, "अगर ऐसा है तो आपको परेशान करने के लिए मुझे सच में खेद है. मैं इस देश से नहीं हूं. मैं यहां रहूंगी नहीं." इसपर एक पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया, "क्या आपको भारत में चीजें चुराने की इजाजत है? मुझे तो नहीं लगता."

