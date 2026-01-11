मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल, महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगी, पुलिस ने ऐसे दबोचा

दिल्ली पुलिस की नॉर्थ-वेस्ट जिला साइबर सेल ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो शादी का झांसा देकर महिलाओं को अपना शिकार बनाता था. आरोपी की पहचान 31 वर्षीय दशमीत सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के राजपुरा का रहने वाला है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक दशमीत सिंह Shaadi.com और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाता था. वह खुद को एक अच्छे घराने का बताकर महिलाओं से दोस्ती करता और फिर उन्हें शादी का वादा करके पैसे ऐंठता था.

एडिशनल डीसीपी के मुताबिक शालीमार बाग की रहने वाली एक महिला ने नॉर्थ वेस्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उससे 86,500 रुपये ठग लिए हैं. पैसे लेने के बाद आरोपी ने महिला के फोन उठाने बंद कर दिए.

पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो पैसों के लेन-देन यानी मनी ट्रेल और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी का सुराग मिला. जांच में पता चला कि ठगी की रकम को UPI के जरिए ट्रांसफर किया गया था. जिसके बाद इंस्पेक्टर दिनेश दहिया के नेतृत्व में एक टीम ने आरोपी को पंजाब के राजपुरा से दबोचा.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी दशमीत ने खुलासा किया कि वह ग्रेजुएट है और एक प्राइवेट कंपनी में डिस्पैच मैनेजर के तौर पर काम करता है. लेकिन अपनी जीवनशैली और महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने ठगी का रास्ता चुना. पुलिस के मुताबिक ठगे गए पैसों को वह महंगी शराब और पार्टियों में उड़ा देता था.

दिल्ली पुलिस ने आरोपी के पास से वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है, जिसका इस्तेमाल वह महिलाओं को जाल में फंसाने के लिए करता था. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह और कितनी महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है.