पाकिस्तान की जेल में जीवित हैं इमरान खान, मिलकर आई बहन बोलीं- वे गुस्से में हैं और...

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बीते कई दिनों से कई तरह की अफवाहें चल रही थी. लेकिन अब ये सभी चर्चाएं और अफवाहें कोरी साबित हुई है. इमरान खान पाकिस्तान की जेल में सुरक्षित हैं. मंगलवार को पाकिस्तान की जेल में इमरान खान से मुलाकात कर बाहर आई उनकी बहन उज्मा खानम ने बताया कि इमरान खान की तबीयत ठीक है. लेकिन वो बहुत गुस्से में हैं. इमरान और उनकी बहन उज्मा की यह मुलाकात करीब 20 मिनट की हुई. जिसके बारे में जेल से बाहर आने के बाद उज्मा ने मीडिया को बताया. उज्मा से इमरान खान ने यह भी बताया कि जेल में उन्हें मेंटली टॉचर्र किया जा रहा है.

इमरान की सेहत को लेकर चल रही थी कई चर्चाएं

मालूम हो कि इमरान खान इस समय रावलपिंडी की जेल में बंद है. बीते कई दिनों ने उनकी सेहत को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी. इमरान खान के परिवार और उनकी पार्टी के नेताओं का कहना था कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान से मिलने नहीं दे रही है.

इमरान खान के बारे में शुरू हुई अफवाहों के बाद उनके समर्थकों ने विरोध-प्रदर्शन भी किया. जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उनकी बहन को जेल में जाकर इमरान से मिलने की इजाजत दी.

अदियाला जेल में इमरान खान से हुई मुलाकात के बाद क्या बोलीं उनकी बहन उज्मा

पत्रकार का सवाल: बस हमें बताइए, ख़ान साहब की तबीयत कैसी है, आपको कैसे लगे, उन्होंने क्या कहा?

उज्मा का जवाब: सेहत, अल्हमदुलिल्लाह ठीक है. लेकिन जहनी तौर पर वह काफ़ी ग़ुस्से में थे. उनका कहना है कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्हें पूरे दिन एक कमरे में बंद रखा जाता है, थोड़ी देर के लिए ही बाहर जाने दिया जाता है, किसी से कोई बातचीत नहीं करने दी जाती. वह कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए आसिम मुनीर ज़िम्मेदार हैं...



पत्रकार का सवालः मैडम, आपकी मुलाक़ात कितनी देर हुई?

उज्मा का जवाबः 20 मिनट - 20 मिनट



इसके बाद पत्रकार ने एक बार फिर उज्मा से इमरान खान की तबीयत में बारे में पूछा.



पत्रकार का सवाल: तबीयत उनकी ठीक है?

उज्मा का जवाब: अल्हमदुलिल्लाह, अल्हमदुलिल्लाह..

2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं इमरान खान

बताते चले कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान 2023 से कई मामलों में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. पिछले करीब एक महीने से इमरान खान से किसी भी परिवारिक सदस्य को मिलने की अनुमति नहीं थी, जिससे उनके स्वास्थ्य और कुशलता को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं.



