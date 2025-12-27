शावर के लिए इमरान खान ने ठुकरा दिया था गोल्ड iPhone, बोले- मामा आमिर खान मेरे लिए नहीं कमा रहे

एक्टर इमरान खान ने साल 2008 में फिल्म जाने तू या जाने ना से बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म तो हिट हुई, लेकिन इमरान नहीं. इमरान खान बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भांजे हैं और इसी वजह से नेपोटिज्म का टैग उनसे कभी नहीं हटा. अब एक पॉडकास में एक्टर ने अपनी इस छवि पर बड़ी बात कही है. अपने इंटरव्यू में एक्टर ने माना कि उन्हें भले ही स्टार मामा की वजह से काम मिला, लेकिन उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. इमरान ने यह भी कहा कि आमिर के स्टारडम से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ. ना ही उनकी कमाई हुई और ना ही आमिर की कमाई उनके घर आई. एक्टर ने कहा कि वह उनकी मां के कजिन हैं.

5 लाख से 10 करोड़ रुपये का सफर

एक्टर ने बताया, 'वे मुंबई के पाली हिल में एक बड़े घर में रहते थे, लेकिन उनकी जेब खर्च उन बच्चों से कम था, जिनके साथ वे बड़े हो रहे थे. उन्होंने क्लियर किया, 'मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा भी नहीं था'. इमरान ने खुलकर बताया कि 'जाने तू… या जाने ना के बाद मिली रातोंरात शोहरत ने उन्हें अपनी वैल्यू को लेकर असमंजस में डाल दिया था'. एक्टर ने आगे कहा, 'जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई और हिट हुई, तो मुझे पहले कुछ भी नहीं मिलता था. लेकिन अचानक मुझे करोड़ों रुपये के ऑफर मिलने लगे. 25 साल की उम्र में अचानक आपको 7-10 करोड़ रुपये मिलने लगते है, जो काफी अजीब लगता है. लेकिन किडनैप के लिए मुझे 5 लाख रुपये मिले, क्योंकि मैं डायरेक्टर की पसंद नहीं था'.

शावर के लिए ठुकराया गोल्ड आईफोन

एक्टर ने दुबई में प्रमोशनल इवेंट से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा, 'एक बार जब मैं दुबई में एक इवेंट के लिए गया था. तो मैं हर समय इंटरव्यू ही देता रहा. शाम होते-होते मैं बहुत थक चुका था और अगले दिन मुझे लंदन के लिए फ्लाइट पकड़नी थी. मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी मेरे मैनेजर मेरे पास आए और बोले, ‘सर, इस मॉल में एक जूलरी शॉप का उद्घाटन है. अगर आप रिबन देंगे तो आपको सोने का आईफोन मिलेगा. मैंने कहा, नहीं, धन्यवाद, आप सोने का आईफोन अपने पास रखिए. मुझे गर्म पानी से नहाना है, कुछ पीना है और चैन की नींद सोना है'.

10 सालों से बॉलीवुड से दूर

इमरान खान को पिछली बार फिल्म कट्टी बट्टी (2015) में देखा गया था. बीते 10 साल से वग गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे. एक्टर ने बताया कि बीते दस साल में उनकी नेटवर्थ बहुत कम हो चुकी है. एक्टर ने खुलासा किया कि काम ना होने और तलाक के बाद उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई. एक्टर का यह भी कहना है कि उन्हें आज भी कोई चिंता नहीं है. बता दें, एक्टर अब मामा की अपकमिंग फिल्म हैप्पी पटेल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का वीर दास ने डायरेक्ट किया है और फिल्म आमिर खान भी होंगे. फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों रिलीज होगी.