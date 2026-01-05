कैदी नंबर 804... पाकिस्तान में इमरान खान के लिए कव्वाली गाने वाले सिंगर पर हुई FIR 

- पाकिस्तान की पुलिस ने लाहौर में इमरान खान से जुड़ा गाना प्रस्तुत करने वाले कव्वाल के खिलाफ FIR दर्ज की
- शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गायक ने जानबूझकर कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने, लोगों को भड़काने का प्रयास किया
- गायक ने कुछ दर्शकों की मांग पर PTI नेता इमरान खान से जुड़ा गाना, 'कैदी नंबर 804' गाया था
पाकिस्तान की सरकार, वहां की पुलिस और वहां की सेना... तीनों हाथ धोकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके समर्थकों के पीछे पड़ गई है. अगर पाकिस्तान में कहीं से भी कोई इमरान खान के पक्ष में आवाज उठा रहा है तो इन तीनों को मिर्ची लग जा रही है. अब एक और ऐसा उदाहरण सामने आया है. पुलिस ने रविवार, 4 जनवरी को लाहौर के शालीमार गार्डन में एक सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान इमरान खान के लिए "कैदी नंबर 804" नाम का गाना प्रस्तुत करने के लिए एक कव्लाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
शिकायतकर्ता शालीमार गार्डन के प्रभारी जमीरुल हसन हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि गायक फराज खान ने जानबूझकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का फायदा उठाने और लोगों को भड़काने की कोशिश की, क्योंकि गाना एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़ा था. उन्होंने कहा कि वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी द्वारा एक संगीत और सांस्कृतिक नाइट का आयोजन किया गया था, जो एक गैर-राजनीतिक कार्यक्रम था.
हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि गायक और उसके साथियों ने कुछ दर्शकों की मांग पर PTI नेता से जुड़ा गाना गा दिया. उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी गायक को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि यह कार्यक्रम पूरी जनता के लिए था और इसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग शामिल थे. शिकायतकर्ता ने कहा कि विवादास्पद गाने से अशांति या हिंसा पैदा होने का संभावित खतरा है, साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी और उसके साथियों पर कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.
