आमिर खान को मिली थी जान से मारने की धमकी, भांजे इमरान खान का सनसनीखेज खुलासा

आमिर खान अपने विचारों और मान्यताओं को लेकर काफी मुखर रहे हैं. अतीत में उन्हें इसके लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा है. कभी-कभी इस कड़ी आलोचना ने उनकी पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित किया. हाल ही में एक इंटरव्यू में उनके भांजे एक्टर इमरान खान ने खुलासा किया कि जब आमिर लोकप्रिय शो सत्यमेव जयते होस्ट कर रहे थे, तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थीं.

जब आमिर खान को जान से मारने की धमकियां मिलीं

अनफिल्टर्ड विद सैमडिश पर बातचीत में इमरान ने आमिर के बारे में बात की. “मैं आमिर को बचपन से जानता हूं. मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वह जो भी फैसले लेते हैं और जिन चीज़ों में अपना समय और एनर्जी लगाते हैं, वे अच्छे इरादे और ईमानदारी से किए जाते हैं. सत्यमेव जयते में कन्या भ्रूण हत्या पर उनके एपिसोड से बहुत से लोग नाराज़ हो गए थे, जिन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकियां दीं.”

सत्यमेव जयते आमिर खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला एक टॉक शो था, जो 2012 और 2014 के बीच प्रसारित हुआ था. 25 एपिसोड के इस शो में आमिर हर एपिसोड में एक अलग सामाजिक मुद्दे पर बात करते थे. पीड़ितों, एक्टिविस्टों और सेलिब्रिटीज़ के मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए बुलाते थे. इस शो में कन्या भ्रूण हत्या, बाल यौन शोषण, बलात्कार, ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा, छुआछूत, भेदभाव, वैकल्पिक यौन संबंधों की स्वीकृति, टॉक्सिक मर्दानगी, शराबखोरी और राजनीति के अपराधीकरण जैसे मुद्दों पर बात की गई थी.