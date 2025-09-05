विज्ञापन
विशेष लिंक

अफगानिस्तान में फिर हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.8 रही भूकंप की तीव्रता

अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने बताया कि गुरुवार (4 सितंबर देर रात) अफगानिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया.

अफगानिस्तान में फिर आया तेज भूकंप
  • अफगानिस्तान में 31 अगस्त की रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे 1,457 लोग मारे गए और 3,394 घायल हुए हैं.
  • भूकंप में 6,700 से अधिक घर पूरी तरह ढह गए और दूरदराज के इलाकों में राहत पहुंचाना मुश्किल हो रहा है.
  • स्थानीय लोग और राहत एजेंसियां बचाव कार्य धीमा और असमान रूप से चलने की बात कह रही हैं.
अफगानिस्तान में गुरुवार देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है. इससे पहले गुरुवार सुबह अफगानिस्तान में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था. वहीं 31 अगस्त की रात अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,457 हो गई है. जबकि 3,394 से अधिक लोग घायल हुए हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 6,700 से ज्यादा घर पूरी तरह ढह गए हैं और अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियां अब भी दूरदराज के इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए जूझ रही हैं.

बचाव कार्य अभी भी जारी

31 अगस्त को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. तालिबान के उप प्रवक्ता हामदुल्लाह फिटरत ने बताया कि कुनार और नंगरहार प्रांतों में 3,994 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 6,782 से ज्यादा घर नष्ट हो चुके हैं. राहतकर्मी मलबे से शव निकालने में जुटे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य अभी अधूरा है.

भूकंप पीड़ित पानी, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैंय तालिबान प्रशासन ने दावा किया है कि कई परिवारों को मानवीय सहायता पहुंचाई गई है और दूरदराज के इलाकों की सड़कें खोल दी गई हैं. साथ ही कई देशों की विशेष बचाव टीमें राहत कार्यों में शामिल हुई हैं.

हालांकि, स्थानीय लोग और सहायता एजेंसियां कह रही हैं कि बचाव कार्य अभी भी धीमा और असमान रूप से चल रहा है, दुर्गम पहाड़ी इलाकों और भारी तबाही के कारण सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना बेहद कठिन साबित हो रहा है.

रेड क्रॉस और विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत अंतरराष्ट्रीय संगठन राहत कार्यों में लगे हैं. भारत, जापान, ईरान और तुर्की से भी सहायता सामग्री भेजी गई है. राहत एजेंसियों का कहना है कि पहुंच की दिक्कतों के चलते जरूरी सामग्री और चिकित्सा सेवाओं में देरी हो रही है. अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार, यह 6.0 तीव्रता का भूकंप 31 अगस्त की रात 11:47 बजे स्थानीय समय पर, आठ किलोमीटर की गहराई पर आया था. 

