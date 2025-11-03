भूकंप से दहल उठा अफगानिस्तान! 6.3 तीव्रता से कांपी धरती तो घर छोड़कर भागे लोग- सैकड़ों मौतों का डर

अफगानिस्तान में सोमवार, 3 नवंबर को तड़के सुबह जोरदार भूकंप आया. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 रही. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस भूकंप में लोगों के मरने की खबर आ रही है. USGS के मॉडल का अनुमान है कि इन झटकों के कारण सैकड़ों मौतें हो सकती हैं. यह भूकंप अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में आया है जबकि आज से लगभग दो महीने पहले इस देश के पूर्वी हिस्से में आए भूकंप से 2,200 से अधिक लोग मारे गए थे.

USGS के अनुसार 3 नवंबर को आए भूकंप का केंद्र मजार-ए-शरीफ शहर के पास खोल्म में जमीन के 28 किलोमीटर (17 मील) की गहराई पर था. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार उसके संवदाता को इस भूकंप का एहसास अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक हुआ. मजार-ए-शरीफ में, कई लोग आधी रात में सड़क पर भाग गए, उन्हें डर था कि उनके घर ढह जाएंगे.

एक्स पर एक पोस्ट में, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि भूकंप स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह तड़के मजार-ए-शरीफ शहर और खुल्म शहर के पास आया. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी बल्ख प्रांत की राजधानी मजार-ए-शरीफ उत्तरी अफगानिस्तान में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है. मजार-ए-शरीफ के एक निवासी ने CNN को बताया कि जब भूकंप आया तो उसका परिवार "डरकर जाग गया", और उसके बच्चे "चीखते हुए सीढ़ियों से नीचे भाग रहे थे."

यह भूकंप उत्तरी अफगानिस्तान की सीमा से लगे तीन देशों ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया.

अफगानिस्तान में बार-बार आ रहे भूकंप के झटके

2021 में सत्ता में लौटने के बाद से तालिबानी सरकार को कई बड़े भूकंपों से निपटना पड़ा है, जिसमें 2023 में ईरान की सीमा पर पश्चिमी हेरात क्षेत्र में आया भूकंप भी शामिल है, जिसमें 1,500 से अधिक लोग मारे गए और 63,000 से अधिक घर नष्ट हो गए. इस साल 31 अगस्त को देश के पूर्वी हिस्से में 6.0 तीव्रता का हल्का भूकंप आया, जिसमें 2,200 से अधिक लोग मारे गए - हाल के अफगान इतिहास में यह सबसे घातक भूकंप था. ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूकंपविज्ञानी ब्रायन बैप्टी के अनुसार, 1900 के बाद से उत्तरपूर्वी अफगानिस्तान में 7 से अधिक तीव्रता वाले 12 भूकंप आए हैं.

