विज्ञापन
विशेष लिंक

मलबे में दबीं जिंदगियां, कराहते लोग... तस्वीरें बता रहीं अफगानिस्तान में कितना भयानक था भूकंप | Photos

Afghanistan earthquake: अफगानिस्तान में सोमवार, 3 नवंबर को तड़के सुबह जोरदार भूकंप आया. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 रही.

Read Time: 2 mins
Share
मलबे में दबीं जिंदगियां, कराहते लोग... तस्वीरें बता रहीं अफगानिस्तान में कितना भयानक था भूकंप | Photos
  • उत्तरी अफगानिस्तान में सोमवार तड़के 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और 260 घायल हुए
  • USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र खुल्म से 22 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम और 28 किलोमीटर गहराई पर था
  • अफगानिस्तान में अधिकांश इमारतें कम ऊंचाई की और कंक्रीट या मिट्टी की ईंटों से बनी हैं, भूकंप से खतरा कहीं अधिक
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अफगानिस्तान को फिर एक भूकंप ने दहला दिया है. उत्तरी अफगानिस्तान में सोमवार की तड़के सुबह 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 260 अन्य घायल हो गए. न्यूज एजेंसी एएफफी की रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी एक अफगान स्वास्थ्य अधिकारी ने दी है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खुल्म से 22 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में जमीन की 28 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था. USGS ने कहा कि भूकंप स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह 12:59 बजे आया.

यहां आपको तस्वीरों में इस शक्तिशाली भूकंप की तबाही दिखाते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

काबुल में, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि बचाव और आपातकालीन सहायता टीमें बल्ख और समांगन प्रांतों में रात के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गई हैं, जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ था.

Latest and Breaking News on NDTV

घायलों को ले जाने और प्रभावित परिवारों की सहायता करने सहित बचाव कार्य शुरू कर दिया है. अफगान रेड क्रिसेंट की रेस्क्यू और मेडिकल टीम ने भी पूरी तत्परता से मदद की.

Latest and Breaking News on NDTV

अफगान अधिकारियों के मुताबिक, भूकंप उत्तरी बल्ख प्रांत की राजधानी मजार-ए-शरीफ में भी महसूस किया गया. मजार-ए-शरीफ में, सोशल मीडिया पर फुटेज से पता चला कि भूकंप से ऐतिहासिक ब्लू मस्जिद को कुछ नुकसान हुआ है. दीवारों से कई ईंटें गिरीं लेकिन मस्जिद बरकरार रही.

Latest and Breaking News on NDTV

भूकंप राजधानी काबुल और अफगानिस्तान के कई अन्य प्रांतों में महसूस किया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

अफगानिस्तान हाल के वर्षों में एक के बाद एक आए भूकंपों से दहल गया है. इस गरीब देश को अक्सर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद बचाव कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में.

Latest and Breaking News on NDTV

अफगानिस्तान में इमारतें कम ऊंचाई वाली होती हैं, ज्यादातर कंक्रीट और ईंटों से बनी होती हैं, ग्रामीण और बाहरी इलाकों में घर मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से बने होते हैं. कई का निर्माण खराब है.

यह भी पढ़ें: भूकंप से दहल उठा अफगानिस्तान! 6.3 तीव्रता से कांपी धरती तो घर छोड़कर भागे लोग- कम से कम 10 की मौत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Afghanistan, Earthquake, World News
Get App for Better Experience
Install Now