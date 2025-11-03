मलबे में दबीं जिंदगियां, कराहते लोग... तस्वीरें बता रहीं अफगानिस्तान में कितना भयानक था भूकंप | Photos

अफगानिस्तान को फिर एक भूकंप ने दहला दिया है. उत्तरी अफगानिस्तान में सोमवार की तड़के सुबह 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 260 अन्य घायल हो गए. न्यूज एजेंसी एएफफी की रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी एक अफगान स्वास्थ्य अधिकारी ने दी है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खुल्म से 22 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में जमीन की 28 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था. USGS ने कहा कि भूकंप स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह 12:59 बजे आया.

यहां आपको तस्वीरों में इस शक्तिशाली भूकंप की तबाही दिखाते हैं.

काबुल में, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि बचाव और आपातकालीन सहायता टीमें बल्ख और समांगन प्रांतों में रात के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गई हैं, जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ था.

घायलों को ले जाने और प्रभावित परिवारों की सहायता करने सहित बचाव कार्य शुरू कर दिया है. अफगान रेड क्रिसेंट की रेस्क्यू और मेडिकल टीम ने भी पूरी तत्परता से मदद की.

अफगान अधिकारियों के मुताबिक, भूकंप उत्तरी बल्ख प्रांत की राजधानी मजार-ए-शरीफ में भी महसूस किया गया. मजार-ए-शरीफ में, सोशल मीडिया पर फुटेज से पता चला कि भूकंप से ऐतिहासिक ब्लू मस्जिद को कुछ नुकसान हुआ है. दीवारों से कई ईंटें गिरीं लेकिन मस्जिद बरकरार रही.

भूकंप राजधानी काबुल और अफगानिस्तान के कई अन्य प्रांतों में महसूस किया गया.

अफगानिस्तान हाल के वर्षों में एक के बाद एक आए भूकंपों से दहल गया है. इस गरीब देश को अक्सर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद बचाव कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में.

अफगानिस्तान में इमारतें कम ऊंचाई वाली होती हैं, ज्यादातर कंक्रीट और ईंटों से बनी होती हैं, ग्रामीण और बाहरी इलाकों में घर मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से बने होते हैं. कई का निर्माण खराब है.

