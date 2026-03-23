क्या ईरान ने मार गिराया था US का फाइटर जेट F-15? अमेरिका ने एक पोस्ट से सब क्लियर कर दिया

अमेरिका ने ईरान की ओर से यूएस के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले दावे को झूठा बताया है. अमेरिका ने एफ-15 को गिराने के दावे को महज अफवाह करार देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बकायदा एख पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टिकी है.

ईरान के दावे पर क्या बोला अमेरिका?

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि अफवाहें दावा कर रही हैं कि ईरानी शासन ने हाल ही में ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 को मार गिराया है. जबकि 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के दौरान अमेरिकी सेना ने 8,000 से अधिक लड़ाकू उड़ानें (Combat Flights) भरी हैं. ईरान की ओर से किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं मार गिराया गया है.

🚫 FALSE: Rumors claim the Iranian regime recently shot down a U.S. F-15 over Iran.



✅ TRUE: U.S. forces have flown more than 8,000 combat flights during Operation Epic Fury. No U.S. fighter aircraft have been shot down by Iran. pic.twitter.com/GzwyY2WktC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 22, 2026

ईरान ने क्या दावा किया था?

ईरानी मीडिया तेहरान टाइम्स में छपी रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ईरान की सेना ने दक्षिणी तट के पास एक अमेरिकी F‑15 विमान को मार गिराया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना को ईरानी एयर‑डिफेंस ने एक अनधिकृत या संदिग्ध घुसपैठ के रूप में दर्ज किया था. सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था.

JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 Iran's Fars News Agency reports Iranian air defenses engaged a US F-15 Eagle near Hormuz Island, aircraft's status unclear pic.twitter.com/EEXUnj4D9h — BRICS Monitor (@BRICStracker) March 22, 2026

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