जब फैशन शो के बीच डोली धरती और आया 6.9 का भूकंप... देखें कैसे क्षण भर में बदला माहौल

बीते दिनों फिलीपींस के सेबू प्रांत में आए 6.9 तीव्रता के भीषण भूकंप ने कम से कम 72 लोगों की जान ले ली. यह भयावह घटना उस समय हुई जब मिस एशिया-पैसिफिक इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता का गाला नाइट चल रहा था. स्थानीय समयानुसार यह भूकंप रात करीब 10 बजे आया. भूकंप के झटके महसूस होते ही, फिलीपींस की अनीता रोज गोमेज और संयुक्त राज्य अमेरिका की मौजूदा रानी जेनेलिस लेयबा सहित 43 ब्यूटी क्वींस और मेहमान वहां से जान बचाने के लिए भागते नजर आए.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिनमें झूमर को तेजी से हिलते हुए देखा गया, जबकि प्रतियोगी मंच से भाग रहे थे. कई मेहमान मेजों के नीचे शरण लेते हुए दिखाई दिए. मौजूदा क्वीन जेनेलिस लेयबा को घबराहट में अपना ताज उतारते देखा गया. कई प्रतियोगियों ने अपनी ऊंची जूती उतार दी और नंगे पैर बाहर की ओर दौड़ पड़ीं.

Philippines Earthquake



🚨Contestants were seen scattering as a powerful earthquake interrupted the Miss Asia Pacific International 2025 beauty pageant in Cebu, Philippines. https://t.co/6rZlQplppS pic.twitter.com/mzBnY8xN3q — Make Europe Great Again - M.E.G.A (@ScaryEurope) October 1, 2025

आयोजकों द्वारा स्थिति का आकलन करने के बाद, शेष प्रतियोगिता कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया. मिस एशिया-पैसिफिक इंटरनेशनल (MAPI) संगठन ने पुष्टि की कि सभी उम्मीदवार और कर्मचारी सुरक्षित हैं, और उन्होंने रेडिसन ब्लू सेबू होटल की उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आभार व्यक्त किया.

संगठन ने बयान जारी किया, "इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है. हम आभारी हैं कि हमारे सभी प्रतियोगी सुरक्षित हैं और उनका पता लगा लिया गया है.