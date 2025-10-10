फिलीपींस में आया 7.4 तीव्रता का भयानक भूकंप, सुनामी की ऊंची लहरें उठने की चेतावनी

फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में शुक्रवार, 10 अगस्त को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई है. फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने जानकारी दी है कि भूकंप दावाओ ओरिएंटल प्रांत के माने शहर से लगभग 62 किलोमीटर (38 मील) दक्षिण-पूर्व में समुद्र में केंद्रित था और 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर एक फॉल्ट में हलचल के कारण आया था.

होनोलूलू में प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप के केंद्र के 300 किलोमीटर के भीतर खतरनाक लहरें संभव थीं. हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि सुनामी का कोई व्यापक खतरा नहीं है. अमेरिका के सुनामी वार्निंग सिस्टम ने भी सुनामी की ठीक यही चेतावनी जारी की है.

सुनामी क्यों आती है?

सुनामी दअसल पानी को लगा एक झटका है जो समुद्र से होता हुआ फैलता है. आमतौर पर जब समुद्र तल के नीचे एक शक्तिशाली भूकंप आता है तो उसकी इनर्जी तरंगों के रूप में पानी में ट्रांसफर होती हैं. भूकंप की वजह से पृथ्वी के उपरी भाग में अचानक और हिंसक हलचल समुद्र तल के एक हिस्से को ऊपर या नीचे धकेल सकती है. इसकी वजह से बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो जाता है जो लहरों के रूप में चलता है. यह बड़ी लहरें ही सुनामी हैं. सुनामी अपने स्रोत से सभी दिशाओं में फैलती है और कभी-कभी जेट विमान की गति से, लंबी दूरी तय कर सकती है. सुनामी एक दुर्लभ घटना हैं लेकिन जब यह आती हैं तो ये खतरनाक रूप से शक्तिशाली लहरें पैदा कर सकते हैं और तटीय क्षेत्रों में घातक बाढ़ का कारण बन सकती हैं.