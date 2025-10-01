विज्ञापन
धरती कांपी और तेज गड़गड़ाहट...  फिलीपींस में भूकंप के वक्त रिकॉर्ड हुआ सबसे डरावना वीडियो

फिलीपींस के सेबू प्रांत में स्थित टायन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश चर्च का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चर्च की लाइटें और बाहरी संरचना का हिस्सा गिरते हुए दिखाई दे रहा है.

  • फिलीपींस में मंगलवार रात छह दशमलव सात तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई इमारतों में दरारें पड़ गईं.
  • भूकंप के दौरान लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भागे और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई.
  • सेबू प्रांत के टायन में स्थित ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश चर्च का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया.
फिलीपींस:

मंगलवार रात फिलीपींस में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके झटके इतने तेज थे कि कई इमारतों में दरारें पड़ गईं. लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भागे. कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई. इस भूकंप का एक डरावना वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में दहशत पैदा कर रहा है.

फिलीपींस के सेबू प्रांत में स्थित टायन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश चर्च का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चर्च की लाइटें और बाहरी संरचना का हिस्सा गिरते हुए दिखाई दे रहा है. एएफपी के अनुसार, बन्तायन शहर के 25 वर्षीय निवासी मार्थम पैकिलन ने बताया कि भूकंप के समय वह चर्च के पास चौक पर थे.

उन्होंने कहा, "मैंने चर्च की ओर से तेज़ गड़गड़ाहट सुनी और फिर पत्थरों को गिरते देखा. सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ. मैं सदमे और घबराहट में था, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं सका. मैं बस कंपन रुकने का इंतज़ार करता रहा."
फिलीपींस में भूकंप आम हैं, क्योंकि यह देश प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है, जो जापान से दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला भूकंपीय गतिविधियों का सक्रिय क्षेत्र है.
 

