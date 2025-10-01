फिलीपींस में ऐसा भयानक भूकंप कि फट गई धरती- 69 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक

फिलीपींस में भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है. मध्य फिलीपींस के सेबू प्रांत में मंगलवार, 30 सितंबर की रात आए 6.9 तीव्रता के भूकंप से ऐसे धरती हिली कि अब तक कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भूकंप से हुए जान-माल के नुकसान पर अपनी संवेदना जताई है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "फिलीपींस में भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि और व्यापक क्षति के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूंं. भारत इस कठिन समय में फिलीपींस के साथ एकजुटता से खड़ा है."

फिलीपींस में क्या हुआ?

फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय समयानुसार मंगलवार को रात 9:59 बजे सेबू प्रांत में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया. संस्थान ने बाद में तीव्रता को संशोधित कर 6.9 कर दिया और बताया कि भूकंप बोगो शहर से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में, 5 किलोमीटर की गहराई पर आया.

भूकंप का झटका मध्य फिलीपींस के कई पड़ोसी प्रांतों के साथ-साथ दक्षिणी फिलीपींस के कुछ क्षेत्रों में भी महसूस किया गया. फिलीपीन सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि तेजी से हो रहे नुकसान के आकलन के आधार पर विदेशी सरकारों से मदद मांगी जाए या नहीं. भारत के अलावा अबतक संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने शोक व्यक्त किया है.

कई गांवों की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा. भूकंप के कारण बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे सेबू और आसपास के मध्य द्वीपों में बिजली गुल हो गई. हालांकि, फिलीपींस के राष्ट्रीय ग्रिड निगम ने एक अपडेट में कहा कि सेबू और चार अन्य प्रमुख मध्य द्वीपों में आधी रात के तुरंत बाद बिजली बहाल कर दी गई.

फिलीपींस प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए संवेदनशील क्षेत्र है.