कौन से देश में कॉकरोच वाली कॉफी पीने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं लोग, कीमत जान हैरान हो जाएंगे आप

चीन में एक अजीब लेकिन तेजी से पॉपुलर हो रहा फूड ट्रेंड सोशल मीडिया पर हलचल मचा रहा है. कॉकरोच कॉफी. सड़कों से लेकर हाई-एंड कैफे तक, लोग अब 6 डॉलर की ऐसी लाटे (Latte) पी रहे हैं जिसमें सूखे, पिसे हुए और मेडिसिनल-ग्रेड कॉकरोच मिलाए जाते हैं. यह ट्रेंड खासतौर पर Gen Z के बीच वायरल हो चुका है, और कई शहरों में इस अनोखे ड्रिंक के सामने लंबी कतारें लग रही हैं.

लोग कॉफ़ी में कॉकरोच क्यों डाल रहे हैं? (Why are people putting cockroaches in coffee)

दरअसल, पारंपरिक चीनी मेडिसिन में कुछ प्रकार के कीटों को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये कॉकरोच इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, वैज्ञानिक रूप से इन दावों को मजबूत प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ट्रेंडिंग कल्चर और क्यूरियोसिटी ने इसे वायरल बना दिया है.

ये भी पढ़ें- क्या कभी देखी है छोले की नदी, भटूरे का ड्रैगन? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो

Photo Credit: Pexels

इस कॉफ़ी में इस्तेमाल होने वाले कॉकरोच साधारण घरों में पाए जाने वाले गंदे कीड़े नहीं होते. इन्हें विशेष फार्म्स में साफ-सुथरे माहौल में पाला जाता है और फिर सुखाकर पाउडर बनाया जाता है. कैफ़े मालिकों के अनुसार, इसका स्वाद नटी (nutty), टोस्टेड और थोड़ा कारमेल जैसा होता है. लेकिन यह दावा कितना सच है, यह पीने वालों पर निर्भर करता है.



सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोग इसे "अगला सुपरफूड" बता रहे हैं, तो कुछ को यह अजीब, घिनौना और फालतू एक्सपेरिमेंट लग रहा है.

क्या ये सेफ है? (Is this safe)

फूड एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कीड़े साफ-सुथरे माहौल में पाले गए हों तो उन्हें खाना सुरक्षित हो सकता है. लेकिन जिन लोगों को सी-फूड या कीटों से एलर्जी है, उन्हें इससे बचना चाहिए. साथ ही, यह ट्रेंड अभी भी नया है, इसलिए लम्बे समय के हेल्थ इफेक्ट्स पर कोई साफ डेटा मौजूद नहीं है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)