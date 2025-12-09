एक गिलास पानी में ये काली चीज मिला लें, घर के कोनो-कोनो से डरकर भाग जाएंगे कॉकरोच

Cockroach Bhagane Ke Upay: आजकल घर में कॉकरोचों का होना एक आम समस्या बन गया है. कॉकरोच न सिर्फ घर को गंदा करते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देते हैं. हालांकि, बाजार में कॉकरोच को भगाने के लिए रासायनिक स्प्रे भी मिलते हैं, लेकिन यह भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर, आपके घर में भी कॉकरोच का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है और उन्हें भगाने के लिए घरेलू उपाय की तलाश में हैं, कुछ खास घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं.

कॉकरोच भगाने के लिए क्या करें?

घर में एक बार कॉकरोच आ जाए तो फिर जाने का नाम नहीं लेता. एक कॉकरोच कब अपनी बस्ती बना लेते हैं और धीरे-धीरे पूरे घर में फैल जाते हैं. बाथरूम, किचन और बेडरूम हर जगह कॉकरोच घूमते हुए नजर आते हैं. कॉकरोच खाने को खराब करते हैं और यही कई बीमारियों का कारण भी बनते हैं.

कॉकरोचों को दूर भगाने का यह प्राकृतिक उपाय बनाना बहुत आसान है. एक छोटा चम्मच लौंग, थोड़ा सा सिरका, कुछ करी पत्ते, थोड़ा सा शहद और दालचीनी मिलाएं. कॉकरोच लौंग और करी पत्तों की तेज खुशबू बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वे उस जगह से दूर रहते हैं. वहीं, सिरका एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है, इसलिए वह जगह साफ रहती है, जबकि शहद घोल को चिपचिपा बना देता है और कॉकरोच उसकी ओर आकर्षित होते हैं.

इस मिश्रण को सही तरीके से तैयार के लिए एक गिलास पानी में पीस लिया जाता है. ऐसा करने से लौंग और करी पत्ते में मौजूद प्राकृतिक तेल पानी में मिल जाते हैं, जिससे उनकी तेज सुगंध और भी प्रभावी हो जाती है. इसे स्प्रे बोतल में भरना आसान हो जाता है. इससे इसे घर के कोनों में, सिंक के नीचे, गैस के पास या उन जगहों पर स्प्रे करना आसान हो जाता है जहां तिलचट्टे यानी कॉकरोच ज्यादा आते हैं.

