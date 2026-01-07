किचन के कॉकरोच से छुटकारा पाने के 5 असरदार तरीके, 3 नंबर कमाल का करता है काम

Cockroach Remedies: घर के अंदर एक बार तिलचट्टे यानी कॉकरोच आ जाए, तो फिर जाने का नाम नहीं लेते. एक कॉकरोच कब अपनी बस्ती बना लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता. किचन से लेकर बाथरूम तक हर जगह कॉकरोच घूमते हुए नजर आते हैं. कॉकरोच देखने में ही खराब नहीं लगते. ये खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया फैला सकते हैं, एलर्जी पैदा कर सकते हैं और खाने को दूषित कर सकते हैं. अगर, आप तिलचट्टों यानी कॉकरोच की समस्या से परेशान हैं, तो अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आसान तरीके आजमाए.

अपनी रसोई को सूखा और साफ रखें

सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि आप अपनी रसोई को साफ-सुथरा और सूखा रखें. रसोई को तिलचट्टों से बचाने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि तिलचट्टे खाने के बचे हुए टुकड़ों, गिरे हुए तरल पदार्थ और नमी की ओर आकर्षित होते हैं. सिंक और नालियों के पास का क्षेत्र इन जीवों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है. इसलिए उस जगह को सूखा रखें और हर रात काउंटरटॉप को पोंछें. गंदे बर्तनों को रात भर में साफ करने की कोशिश करें. टपकते नलों को जल्द से जल्द ठीक करवाएं. खाने को एयरटाइट डिब्बों में या फ्रिज में रखें, लेकिन सबसे जरूरी बात, हर रात कूड़ेदान को खाली करें.

नेचुरल कीट निरोधक और एसेंशियल ऑयल सुरक्षित होते हैं. ये इसलिए कारगर हैं, क्योंकि तिलचट्टों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है. उन्हें सुगंध पसंद नहीं होती और कुछ प्राकृतिक सुगंध इतनी तेज होती हैं कि वे उनकी दिशा पहचानने की क्षमता को बाधित कर देती हैं. एसेंशियल ऑयल की बात करें तो, पेपरमिंट, यूकेलिप्टस और टी ट्री ऑयल कमाल का काम करते हैं. सोने से पहले इन्हें कोनों के आसपास, चूल्हे के पीछे और नालियों के पास स्प्रे करें.

आप बोरिक एसिड या बेकिंग सोडा को चीनी में मिलाकर चारा तैयार कर सकते हैं. ये बहुत असरदार होते हैं, क्योंकि चीनी तिलचट्टों को आकर्षित करती है. जब तिलचट्टे इस मिश्रण को खाते हैं, तो बोरिक एसिड या बेकिंग सोडा उनके पाचन तंत्र को परेशान करता है.

डायटोमेशियस अर्थ पाउडर तिलचट्टों को सुखाकर मारता है. आपको बस इतना करना है कि इस पाउडर को तिलचट्टों के स्थानों पर हल्का सा छिड़क दें. जैसे ही तिलचट्टे उस पर से गुजरते हैं, पाउडर उनके शरीर पर चिपक जाता है और फिर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है. धीरे-धीरे पाउडर उन्हें सुखा देता है.

