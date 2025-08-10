विज्ञापन
UP: रक्षाबंधन पर महिला ने उठाया खौफनाक कदम, अपने 3 बच्चों के साथ नहर में लगाई छलांग, जानें ऐसा करने की वजह

चारों के शवों को बरामद कर लिया गया है और पति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जानकारी मिली है कि महिला का अपने पति अखिलेश से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था.

UP: रक्षाबंधन पर महिला ने उठाया खौफनाक कदम, अपने 3 बच्चों के साथ नहर में लगाई छलांग, जानें ऐसा करने की वजह
नहर में कूदने की आशंका के आधार पर पुलिस द्वारा गोताखोरों से इनकी तलाश शुरू कराई गई.
  • बांदा में घरेलू कलह के कारण एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली.
  • पुलिस ने घंटों की तलाश के बाद महिला और उसके 3 बच्चों के शव नहर से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे दिए हैं.
  • घटना नरैनी कोतवाली क्षेत्र के रिसौरा गांव की है, जहां महिला सुबह अपने बच्चों के साथ सामान लेकर घर से निकली थी.
बांदा:

रक्षाबंधन के दिन उत्तर प्रदेश के बांदा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घरेलू कलह के चलते एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ नहर में कूद गई. जिससे सभी की मौत हो गई. पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद महिला व उसके तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. बताया जा रहा है कि रात में महिला का अपने पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. जिसके बाद महिला अपने तीन बच्चों को लेकर सुबह घर से निकल आई और फिर जब इनके बारे में पता नहीं चला, तो इनकी खोजबीन शुरू की गई. नहर की पटरी पर इन सभी के कपड़े रखे मिले, जिसके बाद नहर में कूदने की आशंका के आधार पर पुलिस द्वारा गोताखोरों से इनकी तलाश शुरू कराई गई. जिसके बाद सभी को नहर से बरामद कर दिया गया.

पूरे मामला नरैनी कोतवाली क्षेत्र के रिसौरा गांव का है, यहां रहने वाली रीना नाम की महिला शनिवार की सुबह अपने दो बेटों हिमांशु 9 वर्ष, प्रिंस 3 वर्ष और बेटी अंशी 5 वर्ष के साथ कुछ सामान लेकर अपने घर से चली आई थी. जब ये घर में नहीं मिले तो परिजन उनकी तलाश करने लगे. इसी क्षेत्र के केन नहर पटरी के किनारे चूड़ियां, कंगन, चप्पल और कपड़े लोगों को पड़े मिले, जिसके बाद लोगों के द्वारा नहर में कूदने की आशंका को लेकर पुलिस को जानकारी दी गई. परिजनों को भी जानकारी दी गई.

पति को हिरासत में लिया

जिसके बाद गोताखोर द्वारा इन सभी की नहर में तलाश की गई, जहां खोजबीन के दौरान चारों के शव एक कपड़े से एक दूसरे से बंधे हुए बरामद हुए. घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ सुबह घर से निकल आई थी और नहर में कूदकर इन्होंने आत्महत्या कर ली है. चारों के शवों को बरामद कर लिया गया है और पति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जानकारी मिली है कि महिला का अपने पति अखिलेश से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके चलते महिला अपने बच्चों को लेकर घर से चली आई थी.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

