विज्ञापन
विशेष लिंक

ननद ने इंस्टाग्राम पर उड़ाई मासूम भतीजे की मौत की अफवाह, भाभी पर बॉयफ्रेंड से करवाई फायरिंग

Kanpur News: पीड़िता गुड़िया की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
ननद ने इंस्टाग्राम पर उड़ाई मासूम भतीजे की मौत की अफवाह, भाभी पर बॉयफ्रेंड से करवाई फायरिंग
कानपुर में झूठी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बवाल.
  • कानपुर में एक बुआ ने इंस्टाग्राम पर अपने ही चार महीने के भतीजे की मौत की झूठी खबर फैला दी.
  • बच्चे की मां ने अपनी ननद मुस्कान द्वारा बच्चे की मौत की झूठी खबर पर ससुराल जाकर विरोध जताया.
  • विवाद बढ़ने पर बड़ी ननद ने अपने प्रेमी रमाशंकर को बुलाकर भाभी पर फारिंग करवाई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कानपुर:

यूपी के कानपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. जाजमऊ क्षेत्र में मंगलवार सुबह इंस्टाग्राम की एक स्टोरी का विवाद 4 महीने के मासूम की मौत की झूठी खबर फैलाने से शुरू हुआ और दिनदहाड़े फायरिंग तक जा पहुंचा. इस दौरान ननद भाभी के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया.

ये भी पढ़ें- यूपी में 3 करोड़ नाम कटने पर आने लगी तीखी प्रतिक्रिया, पूर्वांचल से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, कहां कितना असर?

बुआ ने फैलाई बच्चे की मौत की झूठी अफवाह

उन्नाव के गंगाघाट की रहने वाली रोशनी उर्फ गुड़िया का अपनी ससुराल वालों से काफी समय से विवाद चल रहा है, जिसके चलते वह अपने मायके में रह रही हैं. विवाद ने तूल तब पकडा जब मंगलवार सुबह गुड़िया ने इंस्टाग्राम पर अपनी ननद मुस्कान की एक स्टोरी देखी. स्टोरी बेहद चौंकाने वाली थी. उसमें गुड़िया के 4 महीने के बेटे की फोटो लगाकर लिखा, 'मेरा बेटा मर गया है, पता ही नहीं चला, अंतिम संस्कार नहीं करोगी?'

भाभी के पहुंचते ही नदद ने बॉयफ्रेंड को बुलाया

अपने जीवित बच्चे की मौत की झूठी खबर देखकर गुड़िया सन्न रह गई. वह गुस्से और घबराहट में अपने परिजनों के साथ सीधे अपनी ससुराल ताड़बगिया, जाजमऊ पहुंची. ससुराल पहुंचने पर जब गुड़िया ने इस भद्दे मजाक का विरोध किया, तो वहां मौजूद उसकी ननदें गाली-गलौज पर उतर आईं. बात इतनी बढ़ गई कि बड़ी ननद गंगा ने फोन करके अपने प्रेमी रमाशंकर को मौके पर बुला लिया.

ननद के बॉयफ्रेंड ने बरसाई गोलियां

विवाद के बाद जब गुड़िया अपने परिजनों के साथ ई-रिक्शा में बैठकर वापस लौट रही थी, तभी जाजमऊ चौराहे की ओर जाते समय रमाशंकर अपने एक साथी के साथ बाइक पर आ धमका. रमाशंकर ने पहले असलहा दिखाकर ई-रिक्शा को रोका. दहशत फैलाने की नीयत से उसने सीधे ई-रिक्शा पर फायर झोंक दिया. गनीमत रही कि निशाना चूक गया और गोली सवारियों को लगने के बजाय ई-रिक्शा की हेडलाइट में जा लगी, जिससे वह चकनाचूर हो गई.

दिनदहाड़े फायरिंग कर दी जान से मारने की धमकी

इस जानलेवा हमले में ई-रिक्शा चालक और उसमें सवार गुड़िया समेत चार लोग बाल-बाल बचे. गोली चलने की आवाज से इलाके में भगदड़ मच गई. मौका पाकर रमाशंकर और उसका साथी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. दिनदहाड़े फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा और एसीपी आकांक्षा पाण्डेय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली खोखा (कारतूस) बरामद किया.

पीड़िता गुड़िया की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Kanpur News, Instagram Story, Child Death False News, Kanpur Crime
Get App for Better Experience
Install Now