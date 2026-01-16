विज्ञापन
विशेष लिंक

1.19 करोड़ रुपये के गहने लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, सास ने ही दर्ज कराया केस, जान ले क्या है पूरा मामला

सास का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद बहू का व्यवहार बदल गया और 29 मई 2023 को वह गहने बैग में भरकर मायके चली गई. काफी प्रयासों और पंचायत के बाद बहू 29 मई 2025 को ससुराल लौटी, लेकिन गहने वापस नहीं लाई. 

Read Time: 3 mins
Share
1.19 करोड़ रुपये के गहने लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, सास ने ही दर्ज कराया केस, जान ले क्या है पूरा मामला
ससुराल से गहने लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन
फोटो AI
  • ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में दुल्हन ने 1.19 करोड़ रुपये के गहने लेकर विदेश भागने का आरोप लगा है
  • सास ने बहू और उसके मायके पक्ष के सात लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है
  • शादी के दौरान बहू को 670 ग्राम सोना और चार किलो चांदी के साथ अन्य कीमती आभूषण मिले थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
ग्रेटर नोएडा:

क्या हो जब घर की दुल्हन ही करोड़ों रुपये के गहने लेकर विदेश भाग जाए. आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कैसे संभव है कि कोई दुल्हन इतने महंगे गहने लेकर ऐसे भाग जाए. लेकिन ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना इलाके में ऐसी ही एक घटना हुई है. एक सास ने ही अपनी बहू के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है. बुजुर्ग महिला (सास) की शिकायत पर दुल्हन के मायके वालों पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोप है कि यह लूटेरी दुल्हन अपने ससुराल से 1.19 करोड़ रुपये के गहने लेकर विदेश भाग गई थी. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद बीटा-2 पुलिस ने बहू समेत उसके मायके पक्ष के सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में पीड़िता शिखा उपाध्याय ने अदालत में को बताया कि उनके बेटे अभिषेक की शादी 20 फरवरी 2023 को करनाल निवासी जयवीर सिंह की बेटी शिखा से हुई थी. सास का आरोप है कि शादी पूरी तरह दहेज रहित थी, लेकिन इसके बावजूद बहू पक्ष ने दबाव बनाकर भारी मात्रा में गहने चढ़वाए. 

शादी के दौरान करीब 670 ग्राम सोना और लगभग चार किलो चांदी के गहने, साथ ही अन्य कीमती जेवर बहू के पास चले गए. पीड़िता के पति संजीव कुमार की ज्वेलरी की दुकान होने के कारण घर में पहले से भी बड़ी मात्रा में आभूषण मौजूद थे. सास का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद बहू का व्यवहार बदल गया और 29 मई 2023 को वह गहने बैग में भरकर मायके चली गई. काफी प्रयासों और पंचायत के बाद बहू 29 मई 2025 को ससुराल लौटी, लेकिन गहने वापस नहीं लाई. 

पीड़िता ने बताया कि 27 जुलाई 2025 को बहू घर पर अकेली थी उसी दौरान उसने अपने पिता,चाचा,भाई और कुछ अज्ञात लोगों को बुलाया और फिर से घर में रखे गहनों और सामान को समेटने लगी. जब सास ससुर मौके पर पहुंचे और विरोध किया तो बहू और उसके मायके वालों ने मारपीट और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. आरोप है कि दुल्हन घर से करोड़ों का सोना लेकर भागी और बाद में उसके मायके वालों ने उसे विदेश भेज दिया. लगातार विवाद और गहनों के न मिलने से परेशान सास ने कोर्ट में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए बीटा 2 कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए.

इस मामले की जांच कर रहे कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बहू शिखा उसके पिता जयवीर सिंह मां रेखा रानी भाई ऋतिक चाचा जसबीर और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ धमकी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 10 हजार से ज्यादा सिम कार्ड सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, साइबर ठगी नेटवर्क पर बड़ा एक्‍शन

यह भी पढ़ें: यूपी में जमीन विवाद को लेकर पूर्व विधायक के भतीजे की पीट पीटकर हत्या

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Greater Noida Police, Crime In Greater Noida
Get App for Better Experience
Install Now